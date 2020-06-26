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Koronavirüs İranda koronavirüs kaynaklı ölümler 100ün altına inmiyor
DÜNYA

İran'da koronavirüs kaynaklı ölümler 100'ün altına inmiyor

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 109 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 628 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ülkede bir günde 2 bin 628 yeni vaka sayısı tespit edildi.
Ülkede bir günde 2 bin 628 yeni vaka sayısı tespit edildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109 artarak 10 bin 239'a yükseldi.

  • Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 239'a, vaka sayısının da 217 bin 724'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 914'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 177 bin 752 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 557 bin 872 olduğu bilgisini paylaştı.

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Batı Azerbaycan ve Buşehr eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı ve Elburz eyaletlerinde de hastanede tedaviye alınan hasta sayısının arttığını sözlerine ekledi.

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