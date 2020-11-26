İran’da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 13 bin 961 yeni vaka tespit edildi

İran'da son 24 saatte 482 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 46 bin 689’a çıktı.
Ülkede 13 bin 961 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 908 bin 346’ya ulaştığı açıklandı.
İran'da son 24 saatte 482 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 46 bin 689’a çıktı.
Ülkede 13 bin 961 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 908 bin 346’ya ulaştığı açıklandı.
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