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Koronavirüs İranda son koronavirüs tablosu 24 saatte 13 bin 961 yeni vaka tespit edildi
DÜNYA

İran’da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 13 bin 961 yeni vaka tespit edildi

İran’da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 13 bin 961 yeni vaka tespit edildi

İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 482 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 46 bin 689’a yükseldi. 13 bin 961 kişide daha virüs tespit edilerek toplam vaka sayısının 908 bin 346’ya ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran'da son 24 saatte 482 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 46 bin 689’a çıktı.

Ülkede 13 bin 961 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 908 bin 346’ya ulaştığı açıklandı.

Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
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Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti.
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BD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda.
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ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan takip ediyor.
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Diğer ülkelerdeki vaka sayıları ise şöyle:
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Brezilya'da 6 milyon 121 bin 449
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Fransa'da 2 milyon 153 bin 815 ile
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Rusya'da 2 milyon 138 bin 828
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İspanya'da bir milyon 614 bin 126
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İngiltere'de bir milyon 538 bin 794
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İtalya'da bir milyon 455 bin 22
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Arjantin'de bir milyon 381 bin 795
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Kolombiya'da bir milyon 262 bin 494
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Meksika'da bir milyon 60 bin 152 ile
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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi,
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41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.
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