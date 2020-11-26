İran’da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 13 bin 961 yeni vaka tespit edildi İran’da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 13 bin 961 yeni vaka tespit edildi İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 482 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 46 bin 689’a yükseldi. 13 bin 961 kişide daha virüs tespit edilerek toplam vaka sayısının 908 bin 346’ya ulaştı.

Haber Merkezi 26 Kasım 2020, 15:49 Son Güncelleme: 26 Kasım 2020, 15:53 DHA