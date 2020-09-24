İstanbul'da 118 maskesiz mankenle düzenlenen defilede koronavirüse davetiye çıkarıldı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilen ''2023'e hikayeler' adlı defilede koronavirüs tedbirleri çiğnendi.
118 maskesiz manken podyumda
Aralarında ünlü isimlerin de olduğu tam 118 manken, maskesiz bir şekilde önce podyuma çıktı ardından da sosyal mesafe kuralına uymayarak sahnede toplandı.
Mayruk ve Şansal'dan büyük sorumsuzluk
Modacı Yıldırım Mayruk ve provokatif çıkışlarıyla tanınan Barbaros Şansal'ın imzasını taşıyan programda konuklar da sosyal mesafe kuralına aykırı olarak bitişik sıra oturma düzeninde yerini aldı.
Misafirler dip dibe ve bazılarında maske bile yok
Bazı konukların maskesiz olduğu, bazılarının burun ya da ağzının açıkta olduğu ve pek çoğunun fiziki temas kurduğu dikkatlerden kaçmadı.
Maske takmayan vatandaşa ceza yağdı
8 Eylül 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle meskenler hariç tüm ortamlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu genelge kapsamında pek çok vatandaş idari para cezasına çarptırıldı.
- Pandemiye davetiye çıkaran defileyle ilgili nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.