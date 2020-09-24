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Koronavirüs İstanbulda 118 maskesiz mankenle düzenlenen defilede koronavirüse davetiye çıkarıldı
TÜRKİYE

İstanbul'da 118 maskesiz mankenle düzenlenen defilede koronavirüse davetiye çıkarıldı

Türkiye ve dünyada koronavirüsün 2. dalgasına karşı tedbirler günden güne artırılırken, sosyete camiası düzenlediği defileyle pandemiye davetiye çıkardı. Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal imzalı defilede 118 manken maskesiz bir şekilde podyuma çıktı. Sosyal mesafeye aykırı olarak programı takip eden bir kısmı maskesiz davetliler de alkış tuttu.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Maskesiz mankenler defile sırasında böyle görüntülendi.
Maskesiz mankenler defile sırasında böyle görüntülendi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki bir salonda gerçekleştirilen ''2023'e hikayeler' adlı defilede koronavirüs tedbirleri çiğnendi.

118 maskesiz manken podyumda

Aralarında ünlü isimlerin de olduğu tam 118 manken, maskesiz bir şekilde önce podyuma çıktı ardından da sosyal mesafe kuralına uymayarak sahnede toplandı.

Yıldırım Mayruk ve 118 maskesiz manken.

Mayruk ve Şansal'dan büyük sorumsuzluk

Modacı Yıldırım Mayruk ve provokatif çıkışlarıyla tanınan Barbaros Şansal'ın imzasını taşıyan programda konuklar da sosyal mesafe kuralına aykırı olarak bitişik sıra oturma düzeninde yerini aldı.

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Seyircilerin salondaki yoğunluğu dikkat çekti.

Misafirler dip dibe ve bazılarında maske bile yok

Bazı konukların maskesiz olduğu, bazılarının burun ya da ağzının açıkta olduğu ve pek çoğunun fiziki temas kurduğu dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da 118 maskesiz mankenle düzenlenen defilede koronavirüse davetiye çıkarıldı
OYNAT 01:33
İstanbul'da 118 maskesiz mankenle düzenlenen defilede koronavirüse davetiye çıkarıldı
Türkiye ve dünyada koronavirüsün 2. dalgasına karşı tedbirler günden güne artırılırken, sosyete camiası düzenlediği defileyle pandemiye davetiye çıkardı. Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal imzalı defilede 118 manken maskesiz bir şekilde podyuma çıktı. Sosyal mesafeye aykırı olarak programı takip eden bir kısmı maskesiz davetliler de alkış tuttu.


Maske takmayan vatandaşa ceza yağdı

8 Eylül 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle meskenler hariç tüm ortamlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu genelge kapsamında pek çok vatandaş idari para cezasına çarptırıldı.

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  • Pandemiye davetiye çıkaran defileyle ilgili nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu.
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