İstiklal Caddesi’nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı İstiklal Caddesi’nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı İstanbul İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri, maske ile sigara denetimi yaptı. Maskesiz ve sigara içen vatandaşlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş ceza yememek için telefonla konuştuğunu iddia ederken, sigara içerken görüntülenen bir kişi de çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi.

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 17:41 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 17:44 İHA