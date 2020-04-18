İşverenin yeni test talebi koronavirüs ile mücadeleye zarar veriyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs hastalarının iyileşmesi ve hastalık belirtilerinin sona ermesi için 14 günlük bir süre öngörülüyor.

Bu nedenle koronavirüs hastalarından kendilerini iki haftalık sürede karantina altına almaları ve çevresi ile hiçbir temas kurmamaları isteniyor.

Türkiye'de bazı işverenler 14 günlük karantina süresi sona ermesine rağmen bazı çalışanlarından yeni koronavirüs testi yaptırmasını talep ediyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Halk Sağlığı ve Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Topuzoğlu, işverenlerin bu talebinin salgınla mücadeleye zarar verdiğini söyledi.

YENİ VAKALARI SAPTAMAK DAHA STRATEJİK

Türkiye'nin bütün enerjisini yeni vakaların ortaya çıkması için ayırması gerektiğini vurgulayan Topuzoplu, "İşverenler bu şekilde test talep ettiğinde hem hastanenin yükü artıyor hem de yararsız bir test eklenmiş oluyor. Bu süreçte yeni vakaları saptamak daha stratejik ve etkili bir müdahaledir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de günlük 30 binin üzerinde test yapılıyor.

İŞ YERİNDE SOSYAL MESAFE KORUNACAK

Koronavirüs hastasının iyileşmesi ve bulaş özelliğini kaybetmesi için 14 günlük sürenin yeterli olduğunu belirten Topuzoğlu, "İş yerine giden çalışan zaten izolasyon önlemlerini alarak ve sosyal mesafeyi koruyarak işine devam edecektir" dedi.

YENİ OLGULARA ODAKLANMALIYIZ

İkinci ve üçüncü test taleplerinin salgının sona erme döneminde olabileceğini söyleyen Topuzoğlu, "Bugünkü testler yeni olguları bulmak için kullanılmalı. Her hafta biçim ve stratejinin değiştiği, virüsün bizden önde gittiği ama bizim daha öne geçmemiz gereken bir salgın kontrolü mücadelesi içindeyiz. Farklı stratejileri kullanmamız gerekir. Hızla olgu sayısı artan ülkeler arasında Türkiye. Bunu durdurmaya yönelik etkili yöntemlere odaklanmalıyız, bunu konuşmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

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