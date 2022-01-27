Koronavirüs İtalyada korkunç koronavirüs tablosu Ölenlerin sayısı 145 bini aştı
DÜNYA

İtalya'da korkunç koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 145 bini aştı

İtalya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 145 bin 159'a ulaştı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 39 bin 756 testte 155 bin 697 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 539 bin 601'e çıktı.

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Haber Merkezi AA
İtalyada korkunç koronavirüs tablosu: Ölenlerin sayısı 145 bini aştı
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 39 bin 756 testte 155 bin 697 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 10 milyon 539 bin 601'e çıktı.

ÖLÜ SAYISI 145 BİNİ GEÇTİ

  • Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 706 bin 453'e geriledi. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 389 artarak 145 bin 159'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 165 bin 779 artışla 7 milyon 687 bin 989'a çıktı.

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Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 125 milyon 779 bin 725 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 155 bin 774 oldu. Aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87,3'ü buldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 31 milyon 580 bin 302 hatırlatıcı doz uygulandı.

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