Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İtalyada ağır koronavirüs bilançosu Son 24 saatte 827 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İtalya'da koronavirüs ne durumda?

İtalya'da ağır koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 827 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 827 artarak 53 bin 677'ye yükseldi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık salgın değerlendirme toplantısında, yayılmanın hız kestiğine işaret edilerek, virüs bulaşma katsayısı Rt endeksinin 4-17 Kasım aralığında 1,08'e gerilediği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 352 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 538 bin 217 oldu.

ABD’de toplam 269 bin 597 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
ABD’de toplam 269 bin 597 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İyileşen sayısı kaç?

  • Aktif Kovid-19 hasta sayısı 787 bin 893, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 782'ye geriledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 827 artarak 53 bin 677'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı, 35 bin 467 artarak 696 bin 647 oldu.

Bir yıl direndiler: Ada ülkesinde ilk vaka bir sene sonra görüldü
DÜNYA
Bir yıl direndiler: Ada ülkesinde ilk vaka bir sene sonra görüldü

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık salgın değerlendirme toplantısında, yayılmanın hız kestiğine işaret edilerek, virüs bulaşma katsayısı Rt endeksinin 4-17 Kasım aralığında 1,08'e gerilediği bildirildi.

  • İtalyan basınında çıkan haberlerde de yayılmanın yavaşlaması sebebiyle halihazırda kırmızı ile en yüksek riskli kategoride bulunan ve bu nedenle tedbirlerin daha sıkı olduğu Lombardiya, Piyemonte ve Toskana’nın turuncu kategoriye alınarak, tedbirlerin bir nebze yumuşatılacağı ifade edildi.

Öte yandan, hükümet salgında yayılmanın yavaşlaması nedeniyle Noel'de önlemleri gevşetmeyi değerlendiriyor.

Abone Ol Google News
İkide iki

İkide iki

​Trabzonspor iki haftadır gol yemeden kazanıyor.
İranlı nükleerbilimci öldürüldü

İranlı nükleer
bilimci öldürüldü

​Bir numaralı şüpheli İsrail.
Lewis Bakerın attığı gol Ankaragücü maçına damga vurdu

Üç ay daha ertelendi

Üç ay daha ertelendi

​İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge.

Can kaybı<br>rekor seviyede

Can kaybı
rekor seviyede

Vaka sayısı 30 bine dayandı.
Erzurumlulara müjde

Erzurumlulara müjde

​Yeni fabrikalar, yeni istihdam alanları kurulacak.
Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

Bu sefer de<br>üçe katladılar

Bu sefer de
üçe katladılar

​Katlanabilir telefonlarda çıta bir 'kat' daha yükseldi.

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

​Acı hikaye: Eşi bile cenaze törenine katılamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.