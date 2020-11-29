İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 1 milyon liradan fazla ceza yazıldı

28 Kasım saat 20.00 ile 29 Kasım saat 10.00 tarihleri arasında uygulanan kısıtlamaya uymayanlara ise ceza yağdı. Kısıtlama kurallarına uymayan 1 kişiye adli işlem uygulanırken, 473 kişiye de idari işlem uygulandı. Toplamda ise 1 milyon 376 bin 752 lira para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 20.00’de başlayacak ve yarın sabah 05.00 itibarı ile sona erecek.