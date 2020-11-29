Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İzmirde kısıtlama kurallarına uymayanlara 1 milyon liradan fazla ceza yazıldı
TÜRKİYE

İzmir’de kısıtlama kurallarına uymayanlara 1 milyon liradan fazla ceza yazıldı

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere ceza yağdı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan bu haftaki sokağa çıkma kısıtlaması sabah sona erdi.

Haber Merkezi İHA
Ceza kesildi.
Ceza kesildi.

28 Kasım saat 20.00 ile 29 Kasım saat 10.00 tarihleri arasında uygulanan kısıtlamaya uymayanlara ise ceza yağdı. Kısıtlama kurallarına uymayan 1 kişiye adli işlem uygulanırken, 473 kişiye de idari işlem uygulandı. Toplamda ise 1 milyon 376 bin 752 lira para cezası kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 20.00’de başlayacak ve yarın sabah 05.00 itibarı ile sona erecek.

Abone Ol Google News
Mesut Özile bunu yapan Uygurlara ne yapmamıştır?

Mesut Özil'e bunu yapan
Uygurlara ne yapmamıştır?

​Komünist Çin, ata yurdumuzun son bekçilerini yok ediyor.
Pazara giden eli boş dönüyor

Pazara giden eli boş dönüyor

Araç sahipleri otomobilleri için rekor fiyat istiyor.
Temel Karamalloğlu: Atatürk yaşasaydı Saadet Partili olurdu

Eyfel Kulesi'ni geçti

Eyfel Kulesi'ni geçti

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak.
Akılalmaz tuzak!

Akılalmaz tuzak!

​Zehirli baklavayla misafir gibi geldiler...
"Bunun hesabı sorulacak"

"Bunun hesabı sorulacak"

CHP'li vekilin "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine sert tepki.

Nijeryalılardan <br>Esenyurt'ta ayin

Nijeryalılardan
Esenyurt'ta ayin

Polis 'parti var' ihbarıyla baskın yapınca şoke oldu.
Nasıl kült haline geldi?

Nasıl kült haline geldi?

​Dünya Müslümanlarının hayal gücünü canlandırdı.
Fransa polisinin <br>son kurbanı

Fransa polisinin
son kurbanı

Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı.
Evlatlarımızı geri getirin!

Evlatlarımızı geri getirin!

​Ermenistan'da kriz çözülemiyor.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Bu aşı BioNTech ve Moderna ile aynı özellikte.
Edirne'ye <br>akın ediyorlar

Edirne'ye
akın ediyorlar

​Polis Bulgarca anonslarla uyarıyor.
Çamaşır makinesi gibi köpürüyor

Çamaşır makinesi gibi köpürüyor

​Eğirdir Gölü'nde ürküten görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.