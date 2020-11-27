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Koronavirüs Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
TÜRKİYE

Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı

Koronavirüs salgınının etkileri hala devam etmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uymaması nedeniyle son haftalarda vefat ve vaka sayılarında artış yaşanıyor. Çorum’ un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda 10 gün önce temaslı olduğu için karantinaya alınan yaşlı kadın, karantina süresi devam etmesine rağmen evinden dışarı çıktı. Yapılan kontrollerde yakalanan yaşlı kadın öğrenci yurduna yerleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Karantinayı ihlal eden kadın öğrenci yurduna yerleştirildi.
Karantinayı ihlal eden kadın öğrenci yurduna yerleştirildi.

Sungurlu Belediyesine ait halk otobüsü ile ikametine gitmeye çalışan kadının HES kodu kontrolünde risklidir uyarısı çıktı.

Gişe yetkilisinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı kontrollerde karantinada olmasını belirledikleri kadın hakkında 3150 TL cezai işlem uygulandı.

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Ardından ambulans ile Çorum İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurduna gönderilerek karantinaya alındı.

Bütün gün yasak olsa neye yarar: Karantinada olması gereken kişi okey masasında yakalandı
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Ataşehir'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kafe restoranın gizlice müşteri kabul ettiği ihbarını alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.
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Dışarıdan kapalı görünen işletmeye yan taraftan giriş yapan ekipler, restoranın arka bölümünde çok sayıda müşterinin bulunduğunu tespit etti.
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Yemek yiyen, oyun oynayan ve nargile içen kişilerin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.
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Bu sırada etraftan gelen oyun gürültülerini fark eden polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucunda işletmenin hemen yanında bulunan başka bir kafe restoranın daha müşteriler ile dolu olduğu görüldü. İçeri giren ekipler yine aynı manzarayla karşılaştı.
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Öte yandan, baskın düzenlenen ikinci kafede bulunan bir müşterinin yapılan kimlik sorgulamalarında temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.
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Bunun üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Karantina kaçağı müşteri ambulansla Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
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Yapılan baskınlarda 115 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı.
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Ayrıca işletmelere de cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
Bütün gün yasak olsa neye yarar: Karantinada olması gereken kişi okey masasında yakalandı
İstanbul Ataşehir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına rağmen gizlice müşteri kabul ederek faaliyetlerine devam eden iki kafeye düzenlenen baskında oyun masalarını dolduran 115 kişiye toplam 362 bin 250 lira para cezası uygulandı. Temaslı olduğu için karantinada olması gerekirken kafede yakalanan kişi ambulansla karantina yurduna götürüldü.


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