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Koronavirüs Karantinadaki Şangayda ölümler başladı Sosyal medyada milli marş sansürlendi
DÜNYA

Karantinadaki Şangay’da ölümler başladı: Sosyal medyada milli marş sansürlendi

Dünyanın geri kalanı neredeyse koronavirüs salgınını unutmuş gibi görünürken Covid-19’un ilk görüldüğü Çin, kâbus dolu günlerine geri döndü. Milyonlarca kişinin haftalardır karantinada olduğu Şangay kentinde koronavirüs kaynaklı ölümler yaşanmaya başlarken Çin’in sosyal medya platformu Weibo Çin milli marşının dizlerini sansürledi.

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Haber Merkezi Diğer
Karantinadaki Şangay’da ölümler başladı: Sosyal medyada milli marş sansürlendi
Foto: Arşiv.

“Ayağa kalkın! Şayet köle olmayı reddediyorsanız!”

Çin milli marşının ilk dizeleri bu şekilde. Ancak Çin’in Twitter’ı olarak da bilinen sosyal medya platformu Weibo’da bu sözleri aratan kullanıcılar tuhaf bir durumla karşılaştı ve bu sözlerin yazılı olduğu paylaşımları göremedi.

  • Bu Sansür durumu Şangay’da devam eden Karantina uygulamalarına karşı halktan gelen tepki üzerine ortaya çıktı.

Weibo kullanıcıları bu kelimelerin sansürlenmesinin pazar akşamı başladığını yazdılar. Öncesinde bu dizelerin paylaşımda olduğu ve çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı görülüyordu.

“Milli marşımız bile sansürlendi. Sırada ne var? Çin’in ismini de mi değiştireceksiniz?” Bu ve benzeri tepkiler sansürden sonra #Şangay etiketiyle paylaşıldı. Bazı kullanıcılar ise sansürden kaçınmak için milli marşın dizlerini “Ayağa kalkın! Şayet üşüyen ve aç kalan kölelerseniz!” şeklinde değiştirdi.

26 milyonluk bir şehir olan Şangay’da mart ayı sonunda beri çok sıkı karantina kuralları geçerli. Şehir sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile evlerinden çıkamıyor ve şehirde gıda sıkıntısı yaşanmaya başladığı haberleri yayılıyor.

Weibo’nun geçen hafta da bu gıda sıkıntısı sorununu paylaşan kullanıcılara sansür uyguladığı görülmüştü.

ŞANGHAY'DA ÜÇ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Çin, Şanghay'da pandemi önlemleri kapsamında Mart ayı sonunda alınan karantina kararının ardından, Koronavirüs nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Şanghay'ın sağlık komisyonu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 89 ile 91 yaşları arasında ve aşısız oldukları belirtildi.

Sağlık yetkilileri, 60 yaş üstü vatandaşların sadece yüzde 38'inin tam aşılı olduğunu açıkladı.

Şehirde toplu testler yapılmaya devam edecek. Bu da çok sayıda Şanghaylı için sıkı önlemlerin devam edeceği anlamına geliyor.

Ölümlerle ilgili yapılan duyuruda, "hastaların tüm çabalara karşın Pazar günü hastanede öldüğü" söylendi.

Şehirde 3 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar öfkeli. Milyonlarca kişi evlerinden dışarı çıkamazken, testleri pozitif çıkan kişiler ise karantina merkezlerine götürülüyor.

Son haftalarda çok sayıda kişi sosyal medyada, kısıtlamalar ve evlerindeki gıda ürünlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.

Günde 20 bin vakanın tespit edildiği kentte karantina için yeterli alan bulmak zorlaşıyor.

Yetkililer fuar alanları ve okulları karantina merkezlerine çevirerek ihtiyacı karşılamaya çalışırken kent sakinleri bu boyuttaki önlemlerin gerekliliğini sorguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, öfkeli şehir sakinlerinin gıda kıtlığı ve yetersiz tıbbi malzeme ile ilgili şikayetleri görülüyor.

Geçen aya kadar artan enfeksiyon oranlarına karşı daha küçük ve yerel karantinalarla mücadele eden Şanghay'da ilk kez şehir çapında karantina uygulanıyor.

Daha önce tüm şehir yerine her biri birkaç yüz kişiyi barındıran toplu konutlar karantinaya alınıyordu ve bir süre için bu yöntem işe yarıyor gibi göründü.

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