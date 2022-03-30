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Dünya Şangayda marketlere akın Yarı kapanma rafları boşalttı
ASYA

Şangay'da marketlere akın: Yarı kapanma rafları boşalttı

Şangay'da kovid salgınına yönelik kısıtlama önlemlerinin duyurulması ile vatandaşlar marketlere akın etti. 25 milyonluk şehirde yaşayanlar ikiye bölündü. Şehrin doğu yarısında yaşayanlara evde kalmaları söylenirken Batı yakasına ise Cuma gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Haber Merkezi Diğer
Şangayda marketlere akın: Yarı kapanma rafları boşalttı
Şangay'da marketlere akın.

Şangay'da kovid salgınına yönelik kısıtlama önlemlerinin duyurulması ile vatandaşlar marketlere akın etti.

YARI KAPANMA

Şanghay hızla yayılan bir Kovid salgınını engellemek için sokağa çıkma yasağı uygulamadan önce bile, Çin'in en zengin kentindeki birçok kişinin hayatı virüs ve hükümetin tepkisi tarafından alt üst olmuştu. Sakinler, evde kalmalarının emredilmesi durumunda yiyecek stoklamak için yarıştı. Bazıları, yaşadıkları sitelerin ve evlerin önceden haber verilmeden kilitlenen kapılarını protesto etti. Hükümetin tecrit tesislerine gönderilen kent sakinleri, yatak sıkıntısı nedeniyle yerde uyumak zorunda kaldı.

25 milyonluk şehirde yaşayanlar ikiye bölündü. Şehrin doğu yarısında yaşayanlara evde kalmaları söylenirken Batı yakasına ise Cuma gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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