Koronavirüs Kayseride karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi
TÜRKİYE

Kayseri'de karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi

Kayseri'de karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi

Kayseri'de, yurt dışından geldikleri için karantinada olmaları gerekirken sokağa çıkan gurbetçiler A.D. ve N.D., 3 bin 150’şer TL para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Kayseri'de polis gün boyu denetimlerini sürdürdü.
Kayseri'de polis gün boyu denetimlerini sürdürdü.

Kayseri'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında yabancı plakalı otomobili durdurdu. Sürücü A.D. ile yanındaki arkadaşı N.D.'nin yapılan HES kodu kontrolünde Hollanda'dan geldikleri ve karantinada olmaları gerektiği belirlendi. Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası uygulanan A.D. ve N.D., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yurda götürülerek karantinaya alındı.

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DÜNYA
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En çok vaka olan ikinci il: Tedbirler sonuç verdi hızlı düşüş görüldü
FOTOĞRAF 14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı.
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Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı corona virüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de iyileşme gözlendi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, corona virüs salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanlığı vaka sayısı haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde yer alan Karadeniz Bölgesi’nde, oransal olarak en çok vaka görülen iller arasında 2’nci sırada yer alan Trabzon’da, uygulanan sıkı önlemler olumlu sonuç verdi.
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Önlemler, vaka sayılarında düşüşe yansıdı. Trabzon’da yüzde 20,49’luk düşüş yaşandığı görüldü. Kent, Bayburt ve Erzincan'ın ardından en çok vaka azalışının yaşandığı il oldu.
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Filyasyon ekiplerince, en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığı tespit edilen corona virüs vakalarının sayıların hızlı azalışında; kentte cenaze namazlarına katılımın sınırlandırılmasının yanı sıra özellikle hafta sonu köylerde yaşanan yoğunluğun denetim, önlem ve sıkı kontrollerinin etkili olduğu belirtildi.
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Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok hızlı azalan illerin başında gelen bölgede yetkililer, salgın önlemlerine ilişkin maske, mesafe ve hijyen uyarılarını yineliyor.
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En çok vaka olan ikinci il: Tedbirler sonuç verdi hızlı düşüş görüldü
Sağlık Bakanlığı vaka sayısı haritasına göre oransal olarak en çok vaka görülen iller arasında 2'nci sıradaki Trabzon'da alınan önlemler, uygulanan sıkı denetim ve kontrollerle vaka sayıları düştü. Kent, Bayburt ve Erzincan'ın ardından en çok vaka azalışının yaşandığı il oldu.


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