Kızılay Başkanı'na sorduk: Kan bağışlayanlar koronavirüs geçirip geçirmediğini öğrenebilecek mi?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hastanelere gidenlerin ve kan bağışlayanların sayısında büyük azalma yaşandı.

'Salgın kaparım' endişesi ile bağışlanan kan miktarındaki azalma tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Bilindiği üzere, Türkiye genelindeki yoğun bakım servislerinde tedavi görenlerin hastaların büyük çoğunluğu koronavirüs hastası değil.

Uzmanlar, ameliyat olması gereken hastaların olduğunu ve kan bağışının sekteye uğramaması gerektiğini belirtiyor.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kan bağışlarında azalma tüm dünyada olduğu gibi bizde de var. Kayıpları önlemek adına kampanyaya başlıyoruz" dedi.

VATANDAŞLARA 'KAN BAĞIŞI' ÇAĞRISI

Ramazan ayının gelişi ile birlikte stokların daha da eriyebileceğini belirten Kınık, kan bağışı yapılan ortamların son derece güvenli olduğunu söyledi ve vatandaşları kan vermeye çağırdı.

SALGINI GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİNİ ÖĞRENEBİLECEK Mİ?

'Kan bağışlayanlar farkında olmadan koronavirüs geçirip geçirmediklerini öğrenebilecek mi?' sorusuna da yanıt veren Kınık, "Sadece aktif enfeksiyon olup olmadığına dair taramalar yapılıyor. Koronavirüse spesifik bir sonuç olmuyor. Geçirip geçirmediğini öğrenmek için Sağlık Bakanlığı'nın testi var" ifadelerini kullandı.