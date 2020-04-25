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Koronavirüs Kızılay Başkanına sorduk Kan bağışlayanlar koronavirüs geçirip geçirmediğini öğrenebilecek mi?
TÜRKİYE

Kızılay Başkanı'na sorduk: Kan bağışlayanlar koronavirüs geçirip geçirmediğini öğrenebilecek mi?

Türkiye'de koronavirüs korkusu ile kan bağışlayanların sayısındaki azalış, kan stoklarını da olumsuz etkiledi. Yeni Şafak, 'Kan stokları konusunda ne durumdayız? Kan bağışlayanlar koronavirüs geçirip geçirmediklerini öğrenebilir mi?' sorusunu Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sordu. Ramazan ayı ile birlikte kan stoklarında ekstra bir azalmanın yaşandığını belirten Kınık, "Kan verilen ortamlar güvenli. Bu süreci telafi etmek için kampanyaya başlıyoruz. Kan bağışı verenlerin aktif enfeksiyonu olup olmadığına dair bir tarama yapılıyor ama koronavirüse karşı spesifik bir sonuç olmuyor" diye konuştu.

Hasan Hız Yeni Şafak
Kan bağışı konusunda ciddi azalma yaşandı.
Kan bağışı konusunda ciddi azalma yaşandı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından hastanelere gidenlerin ve kan bağışlayanların sayısında büyük azalma yaşandı.

'Salgın kaparım' endişesi ile bağışlanan kan miktarındaki azalma tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Bilindiği üzere, Türkiye genelindeki yoğun bakım servislerinde tedavi görenlerin hastaların büyük çoğunluğu koronavirüs hastası değil.

Uzmanlar, ameliyat olması gereken hastaların olduğunu ve kan bağışının sekteye uğramaması gerektiğini belirtiyor.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kan bağışlarında azalma tüm dünyada olduğu gibi bizde de var. Kayıpları önlemek adına kampanyaya başlıyoruz" dedi.

VATANDAŞLARA 'KAN BAĞIŞI' ÇAĞRISI

Ramazan ayının gelişi ile birlikte stokların daha da eriyebileceğini belirten Kınık, kan bağışı yapılan ortamların son derece güvenli olduğunu söyledi ve vatandaşları kan vermeye çağırdı.

SALGINI GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİNİ ÖĞRENEBİLECEK Mİ?

'Kan bağışlayanlar farkında olmadan koronavirüs geçirip geçirmediklerini öğrenebilecek mi?' sorusuna da yanıt veren Kınık, "Sadece aktif enfeksiyon olup olmadığına dair taramalar yapılıyor. Koronavirüse spesifik bir sonuç olmuyor. Geçirip geçirmediğini öğrenmek için Sağlık Bakanlığı'nın testi var" ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık: Plazma tedavisi insanlığa hediyemiz olacak
OYNAT 00:00
Kerem Kınık: Plazma tedavisi insanlığa hediyemiz olacak
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, skype üzerinden Ersin Çelik'in sorularını cevapladı. Çok eski bir tedavi yöntemi olan plazma uygulamasını koronavirüs enfekte olmuş hastalara uygulanacağını söyleyen Kınık, Türkiye'nin dünyaya umut olabileceğini kaydetti.
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Kızılay Başkanına sorduk!

Kızılay Başkanı'na sorduk!

Kan bağışlayanlar salgını geçirdiğini öğrenebilir mi?
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