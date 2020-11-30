Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 316 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından kentin birçok noktasında denetim yaptı. Ekipler, Bulak Kavşağı’nda durdurdukları minibüs sürücüsü M.T’nin kısıtlamaya uymadığını ve koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Karabük’te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı. Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokakta denetlemelerde bulunuyor. Kısıtlama kapsamında sadece online ve telefon ile sipariş alabilecek olan restoranlar açık oluyor.

En pahalı köfte ekmek oldu

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Restoran sahibi ise kısıtlamayı unutarak müşterisine yemek verince devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı. Karabük'te de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı. Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.