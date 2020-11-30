Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 316 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1490 iş yeri denetlendi, 15 bin 363 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 9, maske takma kuralına uymayan 150, sosyal mesafeyi bozan 2, yasaklanan yerlerde sigara içen 41, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 114 kişi ile tedbirlere uymayan 21 iş yerine para cezası uygulandı.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.
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Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokakta denetlemelerde bulunuyor. Kısıtlama kapsamında sadece online ve telefon ile sipariş alabilecek olan restoranlar açık oluyor.
Düzce’de acıkan iki kişi evlerinin yakınındaki lokantayı telefonla aramak yerine gidip yemeği kendileri almak istedi. Köfte ekmek almak istediklerini belirttikleri restoranda, firma sahipleri de yemeği verebileceklerini söyledi.
Bu esnada denetlemelerde bulunan polis amiri durumu fark ederek işletme içerisindekilerin çalışma belgelerine baktı. 2 kişinin kısıtlamada sokakta oldukları tespit edilince, 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasından, işletmeye de gel al servis hizmeti vermesinden dolayı 3 bin 150 şer lira para cezası kesildi.
Karabük’te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı. Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından kentin birçok noktasında denetim yaptı. Ekipler, Bulak Kavşağı’nda durdurdukları minibüs sürücüsü M.T’nin kısıtlamaya uymadığını ve koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Hem kısıtlamayı hem de karantinayı ihlal eden M.T’ye idari para cezası uygulandıktan sonra karantinaya alınmak üzere ambulansla yurda gönderildi.
Uygulama kapsamından ekiplerin durdurdukları otomobilin sürücü İlyas D’nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi.
İlyas D, kendisine idari para cezası uygulayan ekiplere, İstanbul’dan hastanede tedavi gören kayınbabasını ziyaret için geldiğini, İstanbul’dan çıkarken aldığı yakıt fişini göstererek , “Sokağa çıkma kısıtlamasını biliyorum. Saat 15.00’da çıktım ama İstanbul trafiği. Çıkamıyorum, yetişemiyorum’’ dedi.
En pahalı köfte ekmek oldu
Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir vatandaş evine yakın olan bir restorana giderek köfte ekmek almak istedi. Restoran sahibi ise kısıtlamayı unutarak müşterisine yemek verince devriye gezen polisler hem yemek alana hem yemeği verene ceza yazdı. Karabük'te de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi ile hem sokağa çıkma hem de karantinayı ihlal eden başka bir kişi uygulama noktasında yakalandı. Her iki ayrı şahsa idari para cezası uygulanırken, karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi.