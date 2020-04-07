Koronavirüs Koronavirüs hastalarının evdeki tedavi süreci Her gün aranıyorlar, ilaç kullanıyorlar
TÜRKİYE

Koronavirüs hastalarının evdeki tedavi süreci: Her gün aranıyorlar, ilaç kullanıyorlar

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bini aşarken, test sonuçları pozitif çıkan hastaların büyük bölümü tedavi sürecini evlerinde geçiriyor. Risk faktörü taşımayan bu hastaların evdeki tedavi süreçleri ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri, "Aile hekimleri tarafından test sonucu pozitif çıkan hastalar her gün aranarak semptom sorgulaması yapılıyor. Evde izolasyonu takip edilen kişiler, il ve ilçe sağlık müdürlüğünün koordinasyonunda sağlanan ilaçları kullanıyor" bilgisini paylaştı.

Hasan Hız Yeni Şafak
ARŞİV.
ARŞİV.

Türkiye'de 30 bin koronavirüs vakası görülürken, hastaların toplamda yüzde 4'ü yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastaların büyük bölümünün salgını hafif semptomlarla atlattığı biliniyor.

50 yaşın altında kliniği hafif olan ve risk faktörü olmayan vakaların tedavi sürecine evde devam ediliyor. Peki bu süreç nasıl işliyor?

SEMPTOMLAR HER GÜN SİSTEME İŞLENİYOR

Konuyla ilgili yenisafak.com'a bilgi veren Dr. Abdullah Uçar, aile hekimlerinin evlerdeki koronavirüs hastalarını günlük aradığını ve hastalardan alınan semptomları Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sisteme işlediğini söyledi.

HASTALARA İLAÇ VERİLİYOR

Yoğun bakım gerektirecek bir durumu olmayan hastalara evde ilaç tedavisi uygulandığının altını çizen Uçar, "Bu ilaçlar il ve ilçe sağlık müdürlüğü koordinasyonun ile temin ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin 14 gün boyunca devam ettiğini belirten Uçar, "Koronavirüs test sonucu pozitif olanlar aile hekimlerinin sistemlerine işleniyor. Burada girilen her bir veri 30 dakikada bir Sağlık Bakanlığına gidiyor" dedi.

  • HASTALARA FORUM İMZALATILIYOR
  • Öte yandan, test sonucu pozitif çıkan hastaların yapması gerekenler anlatılıyor ve cezai sorumluluklarını içeren bir forum imzalatılıyor.

HASTALARIN EVDE UYMASI GEREKEN KURALLAR

- Hastaya ait tıbbi bilgiler aile hekimi ile eksiksiz paylaşılmalı.

- Eve ziyaretçi kabul etmemeli

- Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığı zaman tıbbi maske takmalı.

- Ev halkına bulaş riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske takmalıdır.

- 65 yaş ve risk faktörü olan bireyler mümkünse aynı evde bulunmamalı ya da temas riski en aza indirilmelidir.

- Hastanın ev içindeki hareketi olabildiğince sınırlı olmalı.

- Hasta, varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmalıdır. Ortak tuvalet, banyo kullanılıyorsa bu alanlar iyi havalandırılmalıdır. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmelidir.

- Hastaya ve yakınlarına solunum hijyeni konusunda eğitim verilmeli. Öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere konularak ağzı kapatılarak, ikinci bir naylon poşet içerisinde atılmalı, ellerini sık yıkamalı.

- Hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyalar su ve sabunla yıkanmalıdır. Vakanın kullandığı kıyafetler, havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de çamaşır deterjanı ile yıkanmalı.

- Hasta odasının temizliği esnasında eldiven ve tıbbi maske kullanılmalıdır. Solunum yolu sekresyonları veya vücut çıkartıları ile kontamine olması durumunda tüm yüzeylerin 1:100 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla temizlenmesi, belirgin şekilde kirlenme olduğunda 1:10 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla kullanılmalı.

- Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve herhangi bir belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalı.

- Hastanın genel durumu bozulduğunda 112 aranarak tıbbi yardım istenmeli ve hastanın durumu hakkında sağlık kuruluşuna bilgi verilmeli.

- Hastanın nakli gerekli ise nakil sırasında mutlaka tıbbi maske takmaları sağlanmalı.

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