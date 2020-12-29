Koronavirüs Koronavirüs tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı taburcu edildi
TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı taburcu edildi

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, taburcu edildi.

Haber Merkezi AA
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün taburcu oldu.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün taburcu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hastanede tedavi altına alındı.

Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazanan Akgün, 3 hafta sonra hastaneden taburcu edildi.

Bir süre evinde istirahat ettikten sonra görevine dönecek olan Akgün, insan üstü bir gayretle görevlerini yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vatandaşların, bilim heyetlerinin özellikle tıp alanındaki bilim kurullarının söylediklerine ve talimatlarına uyulması gerektiğini belirten Akgün, "Önümüzdeki günlerde virüsün nasıl bir durum alacağını bilemeyiz. Bütün gücümüzle ülkemizin, milletimizin, kendimizin, ailemizin sağlığını korumak ve sağlıkçılara alabildiğine destek olmak hepimizin en önemli vazifesi." ifadelerini kullandı.

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