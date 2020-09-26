Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcekle ilgili yeni gelişme Trakeostomi uygulandı
TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek koronavirüs teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Tedavisine burada devam edilen başkanın durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yoğun bakıma alınan Böcek'in daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine önceki gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi
KORONAVİRÜS
Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi

Solunum cihazına bağlı

Bu sevkten kısa süre önce entübeden çıkartılan Başkan Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandığı öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Muhittin Böcek'in tedavisi halen solunum cihazına bağlı bir şekilde devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
KORONAVİRÜS
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Belediyeden açıklama yapıldı

Başkan Böcek'in son sağlık durumu hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı
GÜNDEM
Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı

TRAKEOSTOMİ NEDİR?
Trakeostomi, nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemimin adıdır

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu
Abone Ol Google News
Görevimiz okulları açık tutmak

Görevimiz okulları açık tutmak

Bakan Selçuk, okullarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cerrahpaşada tarihi gün

Cerrahpaşa'da tarihi gün

Faz 3 gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapılıyor.
TTB Başkanı Fincancı: Türkiye Cizrede sivilleri öldürdü uluslararası mahkemelerde yargılanmalı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurdu.

​Tarihi doğalgaz keşfi sonrası şaşırtıcı olmayacak.

Bilim insanları <br>da şaşkın

Bilim insanları
da şaşkın

​Meyveyi görenler 'Allah'ın hikmeti işte' diyor...

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Yeşiltaş: Savaş çıkarsa 'Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri alır
Gündem

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Yeşiltaş: Savaş çıkarsa 'Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri alır

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sıcak çatışma ciddi bir savaşı beraberinde getirebilir, hatta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yeniden kendi kontrolüne alması gibi bir sonucu doğurabilir" dedi. Yeşiltaş, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunun en önemli nedeni Türkiye'nin yoğunlaştığı alanlarda dikkatini dağıtmak. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de, Rusya'nın ise Libya'da, Suriye'de Türkiye ile derdi var. Doğu Akdeniz'de diplomasiye tam kapı aralanmışken yeniden Türkiye'nin dikkatini Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına çektiler" ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır zirvede: Süper Lig'in en değerlisi oldu
Spor

Uğurcan Çakır zirvede: Süper Lig'in en değerlisi oldu

Süper Lig’de sene başından günümüze kadar olan bölümde değerini en fazla artıran futbolcu Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır oldu. Başarılı kaleci, 1 Ocak 2020’de 6 milyon euro olan piyasa değerini 16 milyon euroya çıkardı.
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi
Dünya

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmının Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Eyvazov, "Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.