Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'le ilgili yeni gelişme: Trakeostomi uygulandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine önceki gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KORONAVİRÜS Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi

Solunum cihazına bağlı

Bu sevkten kısa süre önce entübeden çıkartılan Başkan Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandığı öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Muhittin Böcek'in tedavisi halen solunum cihazına bağlı bir şekilde devam ediyor.

KORONAVİRÜS Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor

Belediyeden açıklama yapıldı

Başkan Böcek'in son sağlık durumu hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

GÜNDEM Yoğun bakımdaki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in son test sonucu negatif çıktı

TRAKEOSTOMİ NEDİR?

Trakeostomi, nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemimin adıdır

KORONAVİRÜS Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı