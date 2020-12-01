Koronavirüsü atlatanlar da aşı olacak: Antikor negatifliği riski var!

Tıp dünyasının 6 ay gibi kısa bir sürede ürettiği koronavirüs aşısında sona gelindi. Birçok ülke aşı üreten firmalarla sözleşmelerini tamamladı ve önümüzdeki günlerde ilk teslimatlar başlayacak.

Türkiye de bu ülkelerden biri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANI VE KRONİK HASTALARIN

Üretilen aşıların önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Aşıda sağlık çalışanlarına öncelik tanınacak. 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar da bu öncelikten faydalanacak.

Son dönemde merak edilen konuların başında, "Koronavirüsü atlatan bir kişinin aşı olmasına gerek var mı?" sorusu geliyor.

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Yeni Şafak'a konuşan Doç Dr. Fatih Çiftçi'ye göre, 'koronavirüs geçirenlerin 6 ay boyunca koruyucu antikor ürettiği' konusu muğlaklığını koruyor.

ANTİKOR NEGATİFLİĞİ OLABİLİR

Çiftçi, koronavirüsü atlatanların antikor düzeylerinin yeterli olmayabileceğini belirterek, "Koronavirüsün tek bir tipi yok. Bir geçiren ikinci kez de geçirebilirler. Koronavirüsü atlatanlarda 'antikor negatifliğine' rastlıyoruz. Bu onun yeniden koronavirüs olabileceğine işaret ediyor." dedi.

RİSKLİ GRUPTAKİLER AŞI OLMALI

Riskli grupta yer alan kişilerin, koronavirüsü geçirse bile aşı olması gerektiğini söyleyen Çiftçi, "Aşı ilk aşamada öncelik sağlık çalışanları ve kronik hastalarda öncelikli olacak. Ancak risk taşıyan kişiler 'ben zaten atlatmıştım' diyerek, aşı olmayı ihmal etmemeli" diye konuştu.

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AŞIDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

50 MİLYON AŞI İÇİN İMZA ATILDI

Çin menşeli Sinovac aşısı için aralık, ocak ve şubat aylarında gelmek üzere 50 milyon aşı için imza atıldı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere, ama 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyon. MRNA aşısı için de aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz."

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