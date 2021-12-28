Koronavirüs Kovid-19un beyne etkisi 230 gün
DÜNYA

Kovid-19'un beyne etkisi: 230 gün

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinden bir ekip, yeni tip koronavirüsün insan bedeni üzerindeki etkileri ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.Bilim insanlarının araştırma sonuçlarına göre, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün günler içinde solunum sisteminden beyne, kalbe ve vücuttaki hemen hemen her organ sistemine geçebiliyor. Ayrıca virüs, aylarca bu sistemlerde kalabiliyor. Bazı durumlarda virüs, semptomların başlamasından sonra 230 güne kadar beynin tüm bölgelerinde kalıyor.

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Haber Merkezi Diğer
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Araştırmalarını virüsün insan vücudunda nasıl yayıldığına dair bugüne kadarki "en kapsamlı analiz" olarak nitelendiren bilim insanları, bulgularını Kovid'e yakalandıktan sonra ölen 44 hastanın otopsilerine dayandığını açıkladı.

Otopsilerin 26 Nisan 2020 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldığı belirtildi.

230 gün beyinde kaldı

Araştırmanın sonuç raporunda, 'Sonuçlarımız gösteriyor ki, SARS-CoV-2'nin en yüksek yükü hava yolları ve akciğerde olsa da, virüs enfeksiyon sırasında erken yayılabiliyor ve beyin dahil olmak üzere tüm vücuttaki hücreleri enfekte edebiliyor.

Araştırmacılar, viral RNA'nın asemptomatik veya hafif Kovid vakalarıyla ölen hastalar arasında bile "yaygın bir şekilde dağıldığını" yazdı. Bazı durumlarda virüsün, semptomların başlamasından sonra 230 güne kadar beynin tüm bölgelerinde kaldığı belirtildi.

Bilim insanı Ziyad Al-Ali, çalışmanın semptomlar devam ettiğinde neden bazı hastaların 'uzun süre Covid'den muzdarip olduğuna dair bir cevap sağlayabileceğini söyledi.

Al-Ali, "Uzun zamandır kafamızı kaşıyıp Covid'in neden bu kadar çok organ sistemini etkilediğini soruyoruz. Bu makale bu soruya biraz ışık tutuyor. Hafif veya asemptomatik akut hastalığı olan kişilerde bile Kovid'in neden uzun süre ortaya çıkabileceğini açıklamaya yardımcı olabiliyor.' dedi.

Koronavirüse yakalananlar dikkat: Damar tıkanıklığını tetikliyor
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COVID-19’un akciğer atardamarlarındaki kan pıhtılarıyla ilişkisi iyi biliniyor. Fakat virüsün bacak atardamar tıkanıklığıyla olan ilişkisi hakkında bu kadar fazla şey bilinmiyor. Söz konusu durum, alt uzuvlardaki atardamarlara yönelik oksijenli kan akışına sekte vuran kan pıhtılarıyla belli oluyor.
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ABD’nin New York şehrinde COVID-19 salgınının zirve yaptığı dönemlerde Monterifore Tıp Merkezi’nde çalışan radyologlar, CT anjiyografi muayenelerinde alt uzuv atardamarındaki kan pıhtılaşmaları pozitif çıkan hasta sayısının arttığı gözlemlenmiş.
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Hastalar, hastaneye bacaklarında soğukluk, ağrı ve renk bozulması şikayetiyle başvuruda bulunmuş.
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Sıklıkla bacaklardaki kansızlığı gösteren bu belirtiler, alt uzuvlara giden kan akışının kısıtlandığı ve beraberinde solunum sıkıntısı, öksürük, ateş ile zihinsel hal değişikliğinin yaşandığı bir durum.
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Görülen bu endişe verici gidişat, araştırmacıların COVID-19 ile bacak atardamarındaki kan pıhtılaşması arasındaki olası bir bağlantıya daha yakından bakmaya ve virüsü taşıyan kişilerde hastalığın daha kötü seyredip seyretmediği araştırmaya başlanmış.
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Alt uzuv CT anjiyografisi çekilen tüm COVID-19 enfeksiyonlu hastaların bacağında en az bir pıhtı bulunmuş.
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Kontrol grubunda ise bu oran sadece %69. COVID-19 hastalarındaki bu pıhtıların boyutu kontrol grubundakilere kıyasla önemli oranda daha büyük olmanın yanı sıra, bacaktaki atardamarın daha üst kısmını daha yüksek bir sıklıkta etkiliyor.
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Ölüm veya uzuv ampütasyonu da COVID-19 hastalarında daha yaygın.
Koronavirüse yakalananlar dikkat: Damar tıkanıklığını tetikliyor
ABD'nin New York şehrinde Monterifore Tıp Merkezi'nde çalışan radyologlar, yaptıkları çalışmada koronavirüsün bacaklardaki atardamarlarda hayatı tehdit eden kan pıhtılarıyla ilişkili olduğunu açıkladı. Araştırmacılar bacaklara yetersiz kan gittiğine yönelik belirtiler taşıyan COVID-19 hastalarında, aynı durumdan muzdarip fakat enfekte olmamış kişilere göre daha büyük pıhtılar bulunabildiğini ve bu kişilerin uzuv kaybı ile ölüm tehlikesinin daha yüksek olabileceğini belirtiyor.

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