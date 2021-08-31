Koronaya karşı nefes egzersizi

Önce boğaza daha sonra da solunum yollarını etkileyerek akciğerlere yerleşen virüsten korunmak ve daha hızlı iyileşmek için akciğerlerin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle de akciğerleri güçlendirmenin önemine vurgu yapılıyor.

Uzmanlar, akciğerleri güçlendirmenin yolunun da nefes egzersizinden geçtiğini belirtiyor. Koronavirüsten korunmak için doğru nefes almanın önemine vurgu yapan uzmanlar, kalp ameliyatlarından sonra hastalarda kullanılan triflo ya da balon şişirme yöntemiyle hastalıktan korunulabileceği belirtiliyor.

Bu yöntemlerle kana giren oksijen ve diğer molekül maddelerin daha sağlıklı olduğu belirtiliyor. Böylelikle vücuttaki kan 10 kat fazla oksijenleşiyor ve koronaya karşı koruyor. Söz konusu yöntemlerle koronavirüs hastalarında da çabuk iyileşme sağladığı belirtiliyor.

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