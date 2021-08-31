Koronavirüs Koronaya karşı nefes egzersizi
TÜRKİYE

Koronaya karşı nefes egzersizi

Doğru nefes almanın önemine dikkat çeken uzmanlar kalp ameliyatından sonra hastalarda kullanılan triflo ya da balon şişirme yöntemiyle koronadan korunmanın mümkün olacağını söylüyor. Nefes egzersizleri ile kanın 10 kat daha fazla oksijenleşmesi sağlanıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Koronaya karşı triflo ya da balonla nefes egzersizi
Arşiv

Önce boğaza daha sonra da solunum yollarını etkileyerek akciğerlere yerleşen virüsten korunmak ve daha hızlı iyileşmek için akciğerlerin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle de akciğerleri güçlendirmenin önemine vurgu yapılıyor.

Uzmanlar, akciğerleri güçlendirmenin yolunun da nefes egzersizinden geçtiğini belirtiyor. Koronavirüsten korunmak için doğru nefes almanın önemine vurgu yapan uzmanlar, kalp ameliyatlarından sonra hastalarda kullanılan triflo ya da balon şişirme yöntemiyle hastalıktan korunulabileceği belirtiliyor.

Bu yöntemlerle kana giren oksijen ve diğer molekül maddelerin daha sağlıklı olduğu belirtiliyor. Böylelikle vücuttaki kan 10 kat fazla oksijenleşiyor ve koronaya karşı koruyor. Söz konusu yöntemlerle koronavirüs hastalarında da çabuk iyileşme sağladığı belirtiliyor.

Yoğun bakımı Delta doldurdu
KORONAVİRÜS
Yoğun bakımı Delta doldurdu
Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.