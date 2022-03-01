Koronavirüs Kovid-19 uyutmuyor Uykusuzluk oranı yüzde 24 arttı
TÜRKİYE

Kovid-19 uyutmuyor: Uykusuzluk oranı yüzde 24 arttı

Kovid-19 salgınıyla birlikte halk arasında uykusuzluk hastalığı olarak bilinen insomnia da artıyor. Salgının, stres ve kaygıyı artırdığını belirten Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya, “Bunlar uykuyu doğrudan etkiliyor. Uykusuzluk yaşayanlar yüzde 24 arttı” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Kovid-19 uyutmuyor: Uykusuzluk oranı yüzde 24 arttı
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Halk arasında uykusuzluk hastalığı olarak bilinen insomnia, özellikle son 2 yıldır devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle hızla yaygınlaşıyor. Salgının stres ve kaygıyı artırdığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya, bu sorunların uykuyu doğrudan etkilediğini söyledi. Uyku sorunu artarken, vatandaşların bu sorunun çözümü için hastaneye gitmekten çekindiğini de söyleyen Yalçınkaya, günlük fiziksel aktivitenin azalması ve daha az doğal ışığa maruz kalma gibi etkenlerle uykusuzluk sorunu yaşayanların yüzde 24 oranında arttığını söyledi.

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ODA DEĞİŞTİRİN

  • Uyku sorunu yaşayan kişilerin uykuyla ilgili düşüncelerden uzaklaşmasını isteyen Yalçınkaya, “Yatağınızın uykusuzluğu değil, uykuyu hatırlatması gerekir. Bunun için uykunuz gelmeden yatağa gitmeyin, uyuyamadığınızda 15-20 dakika içinde yataktan çıkıp oda değiştirin ve tekrar uykunuz geldiğinde yatağa gidin. Gerekirse bunu tüm gece tekrarlayın” diye konuştu.

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ODA 18-19 DERECE OLMALI

Telefonla olumlu-olumsuz paylaşımları takip etmenin uykuyu çağrıştırmadığını aktaran Yalçınkaya, “Oysa beyninizin başka yaşantılarla, sorunlarla dolu olmaması gerekiyor. Telefon ve bilgisayarda olduğu gibi, yatakta televizyon seyretme ve kitap okuma da uykuya dalmayı olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldığından, kitabınızı uykuya dalacağınız yatakta değil, farklı bir yerde okuyun. Kafein, alkol ve nikotin uyku kalitesini belirgin bozar” ifadelerini kullandı. Dr. Yalçınkaya, iyi bir uyku için ideal oda ısısının 18-19 derece olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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