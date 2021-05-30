Kovid-19'da ortalığı karıştıracak iddia: ABD ve Çin laboratuvarda geliştirdi!

TERSİNE MÜHENDİSLİK

İngiliz Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorensen, ezberleri bozacak bir iddia ortaya attı. İkili, Quarterly Review of Biophysics Discovery isimli dergide yayımlayacakları 22 sayfalık raporda, mutasyona uğramış koronavirüsün ABD’li ve Çinli bilim adamları tarafından laboratuvarda geliştirildiğini ileri sürdü. Sorensen ve Dalgleish’e göre iki ülke, çalışmaların izlerini gizlemek için bir süre sonra virüs üzerinde tersine mühendislik uyguladı.

Angus Dalgleish

İNSAN YAPIMI OLDUĞU AŞİKAR

Dalgleish ve Sorensen, yayımlayacakları çalışma doğrultusunda virüsün insan yapımı olduğu tartışmalarının yeniden alevleneceğine işaret etti. İkili, Kovid-19’un doğada rastlayamayacağımız, benzersiz parmak izlerine sahip olduğunu ve bunun ancak laboratuvarda müdahaleyle gerçekleşebileceğini savundu. Kasım 2019’da Wuhan Viroloji Laboratuvarı’nda görevli olan kişilerin koronavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırıldıkları, Beyaz Saray’a sunulan istihbarat raporlarında ortaya çıkmıştı. Dalgleish ve Sorensen bu durumun, laboratuvardaki bilim insanlarının yaptıkları çalışmanın izlerini örtmek için atılan adımların bir parçası olduğunu iddia etti.

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Birger Sorensen

DOĞAL OLMASI İMKANSIZ

ABD ve Çin’in, ‘Gain of Function’ isimli bir proje kapsamında ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten ikili, bu araştırmalarda salgın yaratan virüsleri daha iyi anlamak için Kovid-19’un ölümcül ve bulaşıcı özelliklerinin artırıldığını öne sürdü. Obama döneminde ABD’de bu projenin yasaklandığı ancak Wuhan Laboratuvarı’nda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çin’deki laboratuvarda yürütülen deneyleri inceleyen Dalgleish ve Sorensen, SARS-Cov-2’nin diziliminde arka arkaya dört pozitif amino asit bulunduğunu, bunun doğal yollarla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

ÖNCEDEN ÇIKMIŞ GİBİ GÖSTERMEK İSTEDİLER

Dalgleish, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Virüsün tersine mühendislikle yeniden üretildiğini düşünüyoruz. Virüsü değiştirerek yıllar önce ortaya çıkmış gibi göstermek istediler. Böylece yaptıklarını gizlemeyi amaçladılar” dedi. Dalgleish ve Sorensen, elde ettikleri bulguları geçmiş dönemde de yayımlamak istediklerini ancak o dönem virüsün yarasalardan ya da diğer hayvanlardan doğal yollarla bulaştığı teorilerini aktaran bilimsel yayınların kendilerini geri çevirdiğini söyledi.

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