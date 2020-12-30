Koronavirüs Kovid-19dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1,8 milyonu geçti
DÜNYA

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 1,8 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,8 milyonu aştı. Vaka sayısı ise 82 milyon 473 bin 428'e ulaştı. Bugüne kadar en fazla can kaybı 346 bin 603 ölümle ABD'de kaydedildi.

Haber Merkezi AA
En fazla can kaybı ABD'de yaşandı.
En fazla can kaybı ABD'de yaşandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 43'e, vaka sayısı 82 milyon 473 bin 428'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 346 bin 603 ölümle ABD'de kaydedildi.

BioNTech’in hedefi 2021’de 750 milyon doz aşı
KORONAVİRÜS
BioNTech’in hedefi 2021’de 750 milyon doz aşı

58 milyonu aşkın kişi iyileşti

Can kayıplarında bu ülkeyi 192 bin 716 ile Brezilya, 148 bin 503 ile Hindistan, 123 bin 845 ile Meksika, 73 bin 29 ile İtalya, 71 bin 567 ile İngiltere, 64 bin 78 ile Fransa, 56 bin 426 ile Rusya, 55 bin 95 ile İran, 50 bin 442 ile İspanya ve 43 bin 18 ile Arjantin izledi. Virüs bulaşan 58 milyon 504 bin 66 kişi iyileşti.

Mutasyon ABD'ye de sıçradı: 20 yaşındaki erkek hastada görüldü
KORONAVİRÜS
Mutasyon ABD'ye de sıçradı: 20 yaşındaki erkek hastada görüldü

Abone Ol Google News
Poşetler dolusu para buldular

Poşetler dolusu
para buldular

​Temizlik işçileri buldukları parayı sahibine teslim etti.
Aşılar depoda

Aşılar depoda

​Testler sonuçlanıncaya dek 2-8 derecede muhafaza ediliyor.
5A uydumuz için tarih belli oldu

5A uydumuz için
tarih belli oldu

​Türkiye'nin heyecanla beklediği güne az kaldı.
Aylin Sözer'in katili tutuklandı

Aylin Sözer'in katili tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu vahşette ilk karar çıktı.

​"Sanatçı olmayı çok istemiştim Mevla bize siyaseti çizdi..."
Ege'de deprem

Ege'de deprem

Başta İzmir olmak üzere çevre şehirlerde hissedildi.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

Yeni Şafak'ta<br>devir teslim

Yeni Şafak'ta
devir teslim

​Hüseyin Likoğlu Genel Yayın Yönetmeni oldu.

​Yemen hükümet yetkililerine Aden Havalimanı'nda saldırı.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.