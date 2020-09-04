Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Kovidli adaylara özel araç Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor
TÜRKİYE

KPSS sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri nelerdir?

Kovidli adaylara özel araç: Pazar günü gerçekleşecek KPSS sınavı için tedbirler arttırılıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavı pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Vaka artışları yaşanan bu dönemde, sınav için ekstra önlemler alınacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19 hastası adaylar ambulans veya sosyal hizmetler araçları ile sınav binalarına ulaştırılacak. Hasta adaylar ayrı bir sınıfta sınava girecek. Sınav binaları ve salonların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde maske, dezenfektan, eldiven dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve siperlikleriyle de gelebilecek.

KOVİD’Lİ ADAYLAR HES KODUYLA

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek. Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar başkanlık tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Yine sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları da HES kodlarıaracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık sefer düzenlenmesi sağlanacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Sınava giren koronavirüslü adaylar illerde valililer, ilçelerde ise kaymakamların yönlendireceği ambulanslarla ve özel araçlarla evlerinden alınarak sınava girecekleri okula getirilecek. Tulum giyen sağlık çalışanlarının kendilerine eşlik edeceği adaylar, okulda kendilerine ayrılan farklı bölümde sınava tek başına girecekler, ardından tekrar ambulanslar ve özel araçlarla evlerine bırakılacak.

ÖSYM'den KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru: 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
GÜNDEM
ÖSYM'den KPSS alan bilgisi sınavı için önemli duyuru: 2020 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Karantinadaki öğrencilere kayıt hakkı

  • Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye yerleşen ancak yeni tip koronavirüs hastası olması ve karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayacakların kayıt haklarının, rapor tarihinin bitiminden itibaren 15 gün saklı tutulmasını kararlaştırdı. Bu öğrencilerin, durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılabileceği ifade edildi.

Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok
KORONAVİRÜS
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını açıkladı: Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok
Abone Ol Google News
Elli beş yıl hapsi istendi

Elli beş yıl
hapsi istendi

Mahkeme iddianameyi kabul etti.
Süreler yeniden belirlendi

Süreler yeniden belirlendi

İzolasyon ve işe dönüşlere ilişkin yeni düzenleme.
Gıda terörüne suç üstü

Gıda terörüne
suç üstü

​1.5 ton süt ürünü imha edildi.
İddialara <br>bilimsel yanıt

İddialara
bilimsel yanıt

​Bakan Koca'nın makalesi The Lancet'te yayımlandı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.
Sultangazi'de <br>feci kaza

Sultangazi'de
feci kaza

TEM'de bariyerlere çarpan motosikletli öldü.
Yunanistan sınırına <br>tank sevkıyatı

Yunanistan sınırına
tank sevkıyatı

Yaklaşık 40 tank yüklü iki TIR konvoyu yola çıktı.
Devrilmesin diye böyle tuttular

Devrilmesin diye böyle tuttular

İstanbul Şişli'de minibüs askıda kaldı.
70 bin liraya satacak

70 bin liraya satacak

​Önce sahte sandı, bankada gerçeği öğrendi.
Genç hasta<br> sayısı arttı

Genç hasta
sayısı arttı

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan hastane görüntülendi.
Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız

Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız

'Ya demokrasi ile ya da sahada acı tecrübe ile anlayacaklar.'
Dönüşüm: Macron

Dönüşüm: Macron

​Hayal dünyası Fransa'yı uçuruma sürüklüyor.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

'Pençe'de 320 terörist etkisiz hale getirildi.
İzmir'de 'pes' dedirten görüntü

İzmir'de 'pes' dedirten görüntü

Tıka basa minibüsten sarkarak yolculuk yaptı.
Sıcak havaya dikkat

Sıcak havaya dikkat

Bilim Kurulu Üyesi vaka sayıları artan illeri uyardı.
Hem kaçak <br>hem kıyak

Hem kaçak
hem kıyak

​Fransız okulu skandalı: Bedavadan üniversiteye giriyorlar.
Tarihe geçecek jest

Tarihe geçecek jest

​Fenerbahçe, 17 kulübe mektup göndererek çağrıda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.