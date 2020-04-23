Koronavirüs KYK yurtları öncü rol üstlendi Ev ortamı karantinaya uygun olmayan hastalar da yurtlara yerleştiriliyor
TÜRKİYE

KYK yurtları öncü rol üstlendi: Ev ortamı karantinaya uygun olmayan hastalar da yurtlara yerleştiriliyor

Türkiye'nin 81 ilindeki KYK yurtları Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde adeta öncü rol üstlendi. Yurt dışından gelen binlerce Türk vatandaşı önce KYK yurtlarında 14 gün misafir edildi ve salgının yayılmasının önüne geçildi. Yeni dönemde evde izolasyonunu sağlamayacak, kendine ait odası ve tuvaleti olmayan koronavirüs hastaları yurtlarda kalabilecek.

Hasan Hız Yeni Şafak
Koronavirüs hastalarının 14 gün süre boyunca karantinada olması gerekiyor.
Koronavirüs hastalarının 14 gün süre boyunca karantinada olması gerekiyor.

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra Avrupa'ya yayılan koronavirüs salgını ile mücadelede öncü rol üstlenen kurumlardan biri de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) oldu.

Koronavirüs vakalarının çok fazla olduğu İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen on binlerce Türk vatandaşı bu yurtlarda misafir edilerek, salgının yayılmasının önüne geçildi.

Tek kişilik odaların ve lavaboların olduğu KYK yurtları otel odalarını aratmazken, vatandaşların da övgüsünü aldı.

Kayseri'de karantinadaki vatandaşlardan KYK yurduna övgü

Filyasyon süreci ortaya çıkardı: Aile apartmanlarında salgın çabuk yayılıyor
KORONAVİRÜS
Filyasyon süreci ortaya çıkardı: Aile apartmanlarında salgın çabuk yayılıyor

YENİ DÖNEME GEÇİLİYOR

Bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtlar, salgın ile mücadelede kritik bir rol daha üstleniyor.

Yeni dönemde koronavirüs testi pozitif çıkan ancak evde izolasyon ortamı olmayan hastalar KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Evinde yaşlı ya da kronik hastası olanlar ve kendisine ait odası ve tuvaleti olmayanların tedavisine bu yurtlarda devam edilecek.

Bilindiği üzere, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların büyük bölümü bu rahatsızlığı hafif semptomlarla atlatıyor. Hayati riski olmayan hastalardan, evlerde kendilerini izole etmesi ve 14 gün süre boyunca çevresi ile temas kurmaması isteniyor. Bu çerçevede hastanelerde koronavirüs tedavisi gören koronavirüs hastalarının oranı yüzde 5 civarında.

Testi negatif çıkıp semptom gösteren kişilere de ilaç tedavisi uygulanıyor
KORONAVİRÜS
Testi negatif çıkıp semptom gösteren kişilere de ilaç tedavisi uygulanıyor

YURTLARDA TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yurtlarda misafir edilen koronavirüs hastaları, Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı evde tedavi yöntemi ile benzer bir süreçten geçiyor.

  • Hastalar aile hekimleri tarafından her gün aranıyor ve semptom bilgileri Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sisteme işleniyor.

Hastalara il ve ilçe sağlık müdürlüğü koordinasyonu ile ilaç temin ediliyor. Hastaların tedavi süreci yakından takip ediliyor.

Öte yandan, test sonucu pozitif olan hastaların yapması gerekenler anlatılıyor ve cezai sorumluluklarını içeren bir forum imzalatılıyor.

Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
OYNAT 00:00
Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Evi uygun olmayanyurtlarda kalacak

Evi uygun olmayan
yurtlarda kalacak

KYK yurtları salgına karşı kritik bir rol daha üstleniyor.
Kiracıya üç seçenek!

Kiracıya üç seçenek!

​Yargıtay'ın emsal kararları ile talep edilebilir.
Köprüdearaç kuyruğu

Köprüde
araç kuyruğu

​Yasağın ilk gününde izin belgeleri tek tek incelendi.
Tek çatı<br>altında birleşiyorlar

Tek çatı
altında birleşiyorlar

​Kamu sigorta şirketleri için beklenen adım atıldı.
Çok fazla<br> kullanılmamalı

Çok fazla
kullanılmamalı

​Uzmanlardan dezenfeksiyon için kritik uyarı.
Bu kez kaçmadı

Bu kez kaçmadı

​Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a sürpriz.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”

Zor kurtardılar

Zor kurtardılar

​Çay taştı, tarla ve ahırlar sular altında kaldı.

Virüs uzun süre bizimle olacak

Virüs uzun süre bizimle olacak

DSÖ Direktörü'den istifa etmeyeceğim mesajı.
İki yıl <br>sürse bile hazırız

İki yıl
sürse bile hazırız

T​ürkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçiler Yeni Şafak'a konuştu.
ABD'de<br>korkutan iddia

ABD'de
korkutan iddia

Koronavirüs kesinlikle sonbahar aylarında tekrar geri gelecek.
Haydi balkona!

Haydi balkona!

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun!
​Sessizlik başladı

​Sessizlik başladı

Sokağa çıkma yasağı sonrasında şehirler boş kaldı.
Açlık<br>salgını kapımızda

Açlık
salgını kapımızda

​BM'den küresel insani felaket uyarısı.
Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun
Hayat

Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun

23 Nisan’ın 100. yılı kutlamalarında sosyal mesafeyi koruyacak olan Türkiye, bu akşam saat 21.00’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyacak. Televizyon kanalları da yayınlarına ara verip bu coşkuya katılacak.
Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak
Gündem

Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da koronavirüs tedbirleri de masaya yatırıldı. Buna göre normalleşme, iller bazında ve meslek gruplarına göre kademeli hayata geçirilecek. Normalleşmede illerdeki vaka sayılarının seyri dikkate alınacak. İlk olarak dokuma, tarım, sanayi ve turizm alanlarında üretim başlayacak.
ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek
Dünya

ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin 60 gün boyunca ABD sınırları içine alınmamasını ön gören kararnameyi imzaladığı açıkladı. Buna göre koronavirüs konusunda çalışan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile bu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları, kararname kapsamına alınmayacak.Kararname, 60 günün sonunda ABD Başkanı Trump'ın izniyle uzatılabilecek. Düzenlenen toplantıda çok sayıda doktor da koronavirüsün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Robert Redfield bu yıl şanslı oldukları çünkü virüs salgını başladığında grip sezonunun bitmiş olduğuna vurgu yaptı. Doktor Anthony Fauci ise "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.