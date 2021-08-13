​Okullarda ‘aşı’lı koruma: Haftada iki kez PCR testi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamaların ardından yüz yüze eğitimin nasıl olacağının detayları netleşmeye başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Koca, yüz yüze eğitim için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, “En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir” ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda, 6 Eylül’de açılacak okullarda hibrit değil tam açılma olacak. Bulaşma riskinin en aza indirilmesi için öğrencilerle karşılaşan herkes aşılarını tamamlayacak. Aşı olmayanlardan ise haftada 1 ya da 2 kez PCR testi istenecek. Öte yandan, aşı yaşının da en kısa zamanda 17’ye düşürülmesi planlanıyor.

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EN AZ BULAŞMA RİSKİ

Edinilen bilgilere göre, 6 Eylül’de başlayacak olan eğitim takviminde okullarda tam açılma olacak. Bulaşma riskini en aza indirmek için de bir takım tedbirler alınacak. Son günlerde okulların açılması için aşı yaşının 12’ye düşürülmesi konuşuluyordu. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda aşı yaşının 17’ye düşürülmesinin planlandığı öğrenildi. Öğrencilerin ailesi, öğretmeni, okulda çalışanlar, kantin görevlileri, servis şoförleri ve hostesler gibi, öğrencilerle yakın temasta olacak kişilerden aşı olmayan ya da aşısını tamamlamamış olanlara PCR testi zorunluluğu getirilecek. Söz konusu kişiler haftada 1 ya da 2 kez test verecek.

BAKAN KOCA NET KONUŞTU

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası şu cümleleri kurmuştu: “Tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Eğitime ara vermeden gelecek dönemi karşılayacağız. Bilim Kurulumuz kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirleri görüştü. Milli Eğitim Bakanlığımız ile bunu sizlerle paylaşacağız. Bakanlıklarımız tam bir koordinasyonla çalışıyor. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz.”