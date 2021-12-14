Koronavirüs Omicrona karşı uzman önerisi Evlere test kiti dağıtılsın
TÜRKİYE

Omicron'a karşı uzman önerisi: Evlere test kiti dağıtılsın

Türkiye’de 6 kişide görülen Omicron varyantı sonrasında uzmanlardan öneriler geldi. Uzmanlar, virüsün erken tespiti için hızlı PCR testlerinin evlere bırakabilecek kadar çok yaygınlaştırılmasını öneriyor.

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Ankara Yeni Şafak
​Omicrona karşı uzman önerisi: Evlere test kiti dağıtılsın
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Türkiye’de 6 kişide görülen Omicron varyantı sonrasında uzmanlardan öneriler geldi. Omicron varyantına karşı aşılamada grupların kaldırılarak 18 yaş üstü tüm vatandaşlara üçüncü doz aşı tanımlamasının çıkması gerektiği belirtilirken, üçüncü doz için altı ay olan bekleme sürenin de üç aya çekilmesi öneriliyor. Virüsün erken tespiti için hızlı PCR testlerinin evlere bırakabilecek kadar çok yaygınlaştırılması öneriliyor. Vatandaşın evinde test yaparak bulaşmanın önüne geçeceği değerlendiriliyor.

Türkiye'ye de sıçradı: İşte Omicron varyantının dikkat edilmesi gereken 5 belirtisi
FOTOĞRAF 20
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Koronavirüs salgınında en büyük sorunu oluşturan konulardan biri de virüsün mutasyona uğraması. Salgın süresinin uzamasıyla birlikte birden fazla kez mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün en çok araştırılan varyantlarından biri de Omicron varyantı.<br><br><br>
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Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te yaptığı açıklamada, Avrupa'da vaka artışını ciddi şekilde etkileyen Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü söyledi.<br><br>
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Koca, şöyle konuştu:<br><br>\"Şu ana kadar 1’i İstanbul'da 5’i İzmir'de olmak üzere toplam 6 vakamız tespit edildi. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz.\"
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oronavirüs Delta varyantı dünyada çapında büyük hasara yol açtı.
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Sadece aşırı derecede bulaşıcı olmakla kalmadı, aynı zamanda yüksek ateş, sürekli öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve düşük kan oksijen seviyelerine kadar hafif ila orta ila şiddetli belirtileri tetikledi.
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Şimdi ise koronavirüs Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte şiddet, bulaşıcılık ve belirtilerde bazı değişiklikler uzmanlar tarafından bildirildi.<br><br>
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Yeni varyantın, diğer önceki varyantlardan farklı olarak spike proteininde 30'dan fazla mutasyona sahip olduğu göz önüne alındığında, bazı uzmanlar aşı bağışıklığından kurtulabileceğine inanıyor, bu yüzden orman yangını gibi yayılıyor.<br><br>
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Ancak şimdiye kadar, dünyadaki vakalar 'hafif' idi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün en yeni varyantının, virüsü daha önce kapmış veya tamamen aşılanmış kişilere kolayca bulaşabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte DSÖ, hastalığın Delta varyantına kıyasla daha hafif olacağını da belirtiyor.<br><br>
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Omicron varyantı ilk olarak Güney Afrika'da ilk tespit edildiğinde, Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee, hastalığın hafif olduğunu ve hastaneye yatış veya düşük oksijen seviyesi vakası gibi herhangi bir ciddi belirti olmadığını bildirdi.<br><br>
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Kanıtlar, yeni Omicron varyantının yalnızca hafif semptomları tetiklediğini gösteriyor. Önceki varyantlardaki belirtilerin aksine, Omicron varyantının koku veveya tat kaybı belirtisi göstermediğine ve tıkalı bir burun vakası olmadığına inanılıyor ve yeni türden etkilenenlerin çok yüksek ateşten şikayet etmedikleri görülüyor.<br><br>
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Varyantın çıktığı andan beri uzmanlar, yeni varyantla ilgili belirtileri listelediler. İşte dikkat edilmesi gereken 5 belirti:<br><br>
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Daha önceki varyantlara benzer şekilde Omicron varyantı da yorgunluğa veya aşırı bitkinliğe neden olabilir. Kişi aşırı yorgun hissedebilir, düşük enerji yaşayabilir ve günlük aktivitelerini bozabilecek güçlü bir dinlenme arzusu olabilir.<br><br>
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Ancak yorgunluğun başka sebeplerden ve sağlık sorunlarından da kaynaklanabileceğini unutmamak gerekir. Durumunuzu doğrulamak için test yaptırmanız şarttır.<br><br>
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Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee'ye göre, Omicron ile enfekte olan kişiler, olağandışı olan boğaz ağrısından ziyade küçük bir boğaz tahrişinden şikayet ettiler.<br><br>İkisi bir dereceye kadar benzer olsa da, ikincisi daha acı vericidir.
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Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana, hafif ila orta dereceli ateş, hastalığın açıklayıcı belirtilerinden biri olarak görülmektedir.<br><br>Ancak, önceki varyantlardan kaynaklanan ateş, hastalar üzerinde kalıcı bir etkiye sahipken mevcut varyant Dr. Coetzee'ye göre kendi kendine iyileşen hafif vücut ısısını tetikliyor.
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Uzmanlar, gece terlemelerinin de yeni Omicron varyantının belirtisi olabileceğini öne sürüyor. Gece terlemeleri varlığında çok fazla ter ortaya çıkar ve serin bir yerde yatsanız bile giysileriniz ve yatak takımlarınız ıslanır.<br><br>Uzmanlara göre buna çok fazla vücut ağrısı da dahil olmak üzere başka belirtiler eşlik edebilir.<br><br>Bunun dışında uzmanlar, Omicron'da kişilerde kuru öksürüğün de ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Daha önceki varyantlarda da en sık görülen belirtilerden biri olan kuru öksürük, solunum yollarının boğazdaki herhangi bir tahrişi gidermek için sert bir ses çıkarmaya zorlamasıdır.<br><br>
Türkiye'ye de sıçradı: İşte Omicron varyantının dikkat edilmesi gereken 5 belirtisi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Omicron varyantı Türkiye'de 6 kişide tespit edildi. Bunlardan birisi İstanbul'da, 5'i İzmir'de" açıklaması, 'Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir?' sorularını gündeme getirdi. Çıktığı günden beri dünya çapında oldukça büyük endişelere neden olan ve ülkemizde de görülen koronavirüs Omicron varyantı genel olarak hafif geçirilse de belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor. İşte Omicron varyantının en yaygın belirtileri...



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