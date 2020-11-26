Prof. Dr. Bilal Eryılmaz koronavirüsten hayatını kaybetti

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65 yaş üstü sokağa çıkamayınca balık satışları düştü

Samsunlu balıkçılar yaşlıların sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından balık satışlarının oldukça düştüğünü söylediler. Samsunlu balık satıcıları, satışların yaşlıların sokakta olduğu saat 13.00’e kadar çok iyi olduğu bu saatten sonra ise işlerin durma noktasına geldiğini söylediler.