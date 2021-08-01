4. pik erken yaşanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 4’üncü pikin erken yaşanacağına dikkat çekerek, “Yaşayacağımız pik sadece aşı olmayanların değil, maske ve mesafe kurallarına da uymayanların piki. Çünkü sadece aşısızları dediğimiz zaman aşısını olup maskeleri atanlar var ve onlarda da ciddi pozitiflik var. İkinci aşıdan 14 gün sonra koruma başlıyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Hasöksüz

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

Delta varyantının daha hızlı yayıldığına dikkati çeken Hasöksüz, “Koronavirüs salgınında bugüne kadar ortaya çıkan varyantlar içerisinde Delta varyantının en önemli özelliği daha hızlı bulaşma özelliği taşımasıdır ve bu sanırım insanlar tarafından çok iyi anlaşılamadığından korunma tedbirleri askıya alındı veya pek uyulmadı. Virüsün bu hızlı bulaşma özelliği önceki varyantlara göre gençleri de enfekte ettiğinden sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de enfekte kişilerin yaş ortalamasının düşmesine neden oldu. Diğer taraftan aşılar üzerine yanlış bilgilendirme nedeniyle maalesef birçok kişi aşıdan uzak durmaktadırlar. Bütün bunlar günlük vakaların artmasına, yeniden kısıtlamaların gündeme gelmesine neden olabilecektir” diye konuştu.

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