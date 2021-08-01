Koronavirüs 4 pik erken yaşanacak
TÜRKİYE

4. pik erken yaşanacak

Türkiye’de vaka sayıları hızla tırmanırken, diğer taraftan da aşılama devam ediyor. Birinci doz aşı olanların ortalaması yüzde 65.79 iken, ikinci doz ortalaması ise yüzde 43.28’te kaldı. Aşı olmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60’a indi. Uzmanlar, 4’üncü pikin sonbahar öncesinde yaşanacağına vurgu yapıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: ​4. pik erken yaşanacak
Arşiv

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 4’üncü pikin erken yaşanacağına dikkat çekerek, “Yaşayacağımız pik sadece aşı olmayanların değil, maske ve mesafe kurallarına da uymayanların piki. Çünkü sadece aşısızları dediğimiz zaman aşısını olup maskeleri atanlar var ve onlarda da ciddi pozitiflik var. İkinci aşıdan 14 gün sonra koruma başlıyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Hasöksüz
Mustafa Hasöksüz

YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

Delta varyantının daha hızlı yayıldığına dikkati çeken Hasöksüz, “Koronavirüs salgınında bugüne kadar ortaya çıkan varyantlar içerisinde Delta varyantının en önemli özelliği daha hızlı bulaşma özelliği taşımasıdır ve bu sanırım insanlar tarafından çok iyi anlaşılamadığından korunma tedbirleri askıya alındı veya pek uyulmadı. Virüsün bu hızlı bulaşma özelliği önceki varyantlara göre gençleri de enfekte ettiğinden sadece bizim ülkemizde değil, diğer ülkelerde de enfekte kişilerin yaş ortalamasının düşmesine neden oldu. Diğer taraftan aşılar üzerine yanlış bilgilendirme nedeniyle maalesef birçok kişi aşıdan uzak durmaktadırlar. Bütün bunlar günlük vakaların artmasına, yeniden kısıtlamaların gündeme gelmesine neden olabilecektir” diye konuştu.

AREDA araştırdı: Aşıya güven arttı
KORONAVİRÜS
AREDA araştırdı: Aşıya güven arttı

Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Randevusuz gelmeyin
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Randevusuz gelmeyin

Türkiye'nin 31 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı yükselişte
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 31 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı yükselişte
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.