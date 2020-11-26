Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Gönüllülere ikinci doz aşı uygulaması bugün başladı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Gönüllülere ikinci doz aşı uygulaması bugün başladı

Sağlık Bakanı Koca: Gönüllülere ikinci doz aşı uygulaması bugün başladı

Koronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin aşı çalışmalarına ilişkin, "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 aşı çalışmalarına ilişkin, "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı aşı geliştirme yarışında Türkiye'nin de yer aldığını belirterek, "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Covid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 26 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 174, vaka sayısı 29 bin 132
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 26 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 174, vaka sayısı 29 bin 132
Abone Ol Google News
İsraili sel vurdu

İsrail'i sel vurdu

​200 sivil tahliye edildi.
İstanbulda maç başladı

İstanbul'da maç başladı

​​Sivasspor, İstanbul'da Karabağ'a konuk oluyor.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Karantinadaki oğluna giderken tedbirlere uymayanları görünce...
Ayrılmaz bir bütünüz

Ayrılmaz bir bütünüz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar açıklaması.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Vaka sayısı ve ölü sayısı artıyor.
İş dünyasıyla <br>görüşmeler başlıyor

İş dünyasıyla
görüşmeler başlıyor

​Dolmabahçe'deki görüşmeler basına kapalı olacak.

Fransa'da polis terörü

Fransa'da polis terörü

​Siyahi adamı 15 dakika boyunca öldüresiye dövdü...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.