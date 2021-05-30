Koronavirüs Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması Bir haftada bir milyon arttı
TÜRKİYE

Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması: Bir haftada bir milyon arttı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması: Bir haftada bir milyon arttı ​
Arşiv

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Mayıs saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 512 bin 462, ikinci doz aşı 12 milyon 313 bin 216 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 825 bin 678 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin il il aşı haritası.
Türkiye'nin il il aşı haritası.

Son bir haftada 1 milyona yakın artış

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 965 bin 376 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 768 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 957 bin 27 toplamda 4 milyon 725 bin 242, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 354 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 38 bin 229 toplamda 2 milyon 392 bin 419, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 109 bin 203, ikinci doz aşı sayısı 856 bin 588, toplamda 1 milyon 965 bin 791 doz olarak kayıtlara geçti.

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