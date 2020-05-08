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Koronavirüs Sanki salgın bitmiş İstanbul tamamen normal hayata döndü, meydanlar doldu
TÜRKİYE

Sanki salgın bitmiş: İstanbul tamamen normal hayata döndü, meydanlar doldu

Kontrollü sosyal hayat döneminde İstanbul'dan gelen görüntüler, tamamen eski normale dönüldüğünü gösterdi. Toplu taşımada hayata geçirilen "bir koltuk boş bırakma" kuralına uyulmadığı gözlendi. Pazar yerleri yine aşırı kalabalık görüntüler verirken İstiklal Caddesi'nde ve meydanlarda hareketlilik oldukça fazlaydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şirinevler ve Bakırköy meydanlarında insan yoğunluğu eski günleri aratmadı.
Şirinevler ve Bakırköy meydanlarında insan yoğunluğu eski günleri aratmadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında “Evde Kal” çağrıları yapılan İstanbul’da toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı. Kovid-19 önlemleri kent genelinde uygulanmaya devam ederken toplu taşımada hayata geçirilen “bir koltuk boş bırakma” kuralına sabah saatlerindeki bazı seferlerde uyulmadığı gözlendi. İşe giden insanların sabah saatlerindeki hareketliliği metrobüs, metro ve otobüs duraklarında dikkati çekti. Özellikle metrobüs girişleriyle yürüyen merdivenlerde yoğunluk oluştu. Öğle saatlerinde hareketlilik azalırken, bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanırken maske takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Avrupa yakasında D-100 Karayolu'nun bazı bölümlerinde trafik sıkışıklığı meydana gelirken, Şirinevler, Bakırköy ve Bağcılar gibi meydanlardaki bankamatik sırasına giren vatandaşların ise genellikle sosyal mesafeye uydukları gözlendi.

İstanbul'da toplu taşımalarda son durum endişe veriyor.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ

Beylikdüzü'nde kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti.

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de de az da olsa insan hareketliliğinin olduğu gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü. Bazı caddelerde ise yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Beylikdüzü’nde kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat

çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Anadolu Yakası’nda ise, merkezi yerlerde polis kontrol noktaları oluşturulurken, vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskeli olarak bindiği görüldü. Üsküdar ve Kadıköy sahil kesiminde sakin bir gün yaşanırken, alışveriş yapan ve işe giden insanların sokaklardaki hareketliliği dikkat çekti.

BU KALABALIK İÇİN DAHA ÇOK ERKEN

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün kalabalık görüntülere ilişkin, “İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım” uyarısını yapmıştı. Ancak cadde de dün de hareketlilik dakkati çekti. Çoğu iş yerinin kapalı olmasını umursamayan vatandaşların, İstiklal Caddesini her geçen gün eski günlerine döndürmeye başladığı görüldü.

Beylikdüzü'ndeki semt pazarında dikkat çeken kalabalık
OYNAT 00:46
Beylikdüzü'ndeki semt pazarında dikkat çeken kalabalık
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, Beylikdüzü'nde kurulan semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü. Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebze ve meyveleri elleri ile seçmesi dikkat çekti.
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