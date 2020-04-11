Savunma’dan sağlığa destek: Koronavirüs testleri 1 saatte yapılacak

Yerli solunum cihazı üretimi, siber tehditlere karşı tedbir desteğinin ardından Türk Savunma Sanayii yerli ve milli Kovid-19 test kiti üretiminde de devreye girdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Teknoloji Kazanım Projesi olarak desteklenen Biyolojik Harp Maddelerinin Tespit ve Teşhis Sistemi (BIOSENS), ODTÜ Teknokent şirketlerinden Nanobiz Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirildi. Yerli ve milli test kitinin Kovid-19’a adaptasyonu sağlandığında normalde sonuçlanması 3-4 saati bulan PCR moleküler tanı testleri yüksek hassasiyet ve doğrulukla 60 dakikada yapılabilecek. Çanta büyüklüğünde portatif taşınabilen ve direkt hastadan alınan örneklerle çalışacak olan sistem ile testler sahada da yapılabilecek.

TESTLERİ BAŞLIYOR

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem liderliğindeki Nanobiz Ar-Ge ekibinin geliştirdiği LAMP4U kitleri ile test sonuçları anlık olarak cep telefonları üzerinden kayıt altına alabilecek. ODTÜ Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Öktem, BİOSENS’in geliştirme sürecinin 2020 başında tamamlandığını söyledi. Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirten Öktem, “Biz bu sistemde biyolojik harp maddelerinin tespit/teşhisini çalışmıştık. Şimdi de Kovid-19’un tespiti için analizlere başladık. Laboratuvar çalışmaları son aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde gerçek örneklerle testlerimizi yapacağız. Cihazın seri üretim hazırlıkları da başladı” diye konuştu. Öktem, BİOSENS’in, teşhisi yüzde 100 doğrulukla yapan bir teknoloji olduğunu vurguladı.

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BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK

Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem ise bu çalışmayı salgın ilk duyulduğunda başlattıklarını ve yaklaşık 1.5 aydır çalıştıklarını söyledi. PCR temelli testlerin biri kit diğeri cihaz olmak üzere iki taraflı çalıştığına işaret eden Öktem, “Kitleri üretseniz de cihazınız olmadığında yurt dışı bağımlılığınız var demektir. Bizim bu kitlerimiz kendi cihazlarıyla çalışıyor” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, “Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar veren BIOSENS sisteminin, uygulama alanındaki test sürecini müteakip kısa zamanda seri üretimine geçmesini bekliyoruz” dedi.