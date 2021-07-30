Koronavirüs Sinopta bugüne kadar 234 bin doz aşı yapıldı Kent nüfusu 216 bin
TÜRKİYE

Sinop'ta bugüne kadar 234 bin doz aşı yapıldı: Kent nüfusu 216 bin

Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs ile mücadele sürerken aşı çalışmaları da son hız devam ediyor. Sinop'ta pazar yerleri ve farklı noktalarda randevusuz aşı kampanyasına halk yoğun katılım sağlıyor. 216 bin nüfuslu Sinop'ta bugüne kadar 234 bin doz aşı yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Sinopta bugüne kadar 234 bin doz aşı yapıldı: Kent nüfusu 216 bin​
Sinop'ta bulunan bir aşı polikliniği

Sinop’ta koronavirüs(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. İlde uygulanan toplam aşı dozu 234 bin 183’e ulaştı. Kentte, İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri, pazar yerleri ile farklı noktalarda randevusuz aşı uygulaması yapmaya devam ediyor.
Aşılama çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü 216 bin 460 nüfusa sahip kentte, birinci ve ikinci doz olmak üzere bugüne kadar toplam 234 bin 183 doz aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 122 bin 667 olurken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 91 bin 305 oldu.
VATANDAŞ MEMNUN
Üçüncü aşısını olan Abdullah Cansız, “Benim üçüncü aşı. İşte Biontech oluyorum. Çalışan olduğum için de şuan şantiyelerde olduğum için de tabi aşılanmak çok daha faydalı olduğuna inanıyorum. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlık olmadığı için 3. aşıyı da oldum. Memnunum yani” dedi.

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