Salgının yayılımını durdurmak amacıyla yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamanın tüm detayları duyurulmuştu. Genelgeye göre; kısıtlama 31 Aralık Perşembe günü başlayacak. Peki, yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 4 günlük kısıtlamaya dair tüm detaylar…

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgede, 31 Aralık Perşembe günün tatil olmayacağını ve mesailerin tam gün uygulanacağını duyurdu. Genelgeye göre, yılbaşında sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında nereler açık olacak?

Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

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Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

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Hafta sonları balıkçılar da açık olacak

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi. Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilecek.

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Trafik tedbirleri ve müdahaleler nasıl olacak?

Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek

65 yaş ve üzerinin ihtiyaçları nasıl karşılanacak?

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.