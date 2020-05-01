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Koronavirüs Sokağa çıkma yasağı öncesi dev operasyon 3 bin 837 kişiye işlem yapıldı
TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağı öncesi dev operasyon: 3 bin 837 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi. YApılan denetimler sonucunda kuralları ihlal eden 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem uyguladı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı'nın 52 bin 350 personelin görev aldığı uygulamada; marketler/süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığı ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem yapıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İşletmeciler de denetimden nasibini aldı

Uygulamada 10 bin 408 park-bahçe, 2 bin 946 mesire-yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi.

Bu denetimlerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem uygulandı.

81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim: 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı
KORONAVİRÜS
81 ilde 772 semt ve mahalle pazarında denetim: 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı

52 bin personel katıldı

82 İlde eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur uygulamasına, 52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeği katıldı. Önceden tespit edilmiş 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 316 aranan şahıs tespit edildi, 21 şahıs gözaltına alındı.

  • Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 1.231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.
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