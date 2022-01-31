​Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü.

Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi.

Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.





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15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/rRaJ3EdOT1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2022

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FOTOĞRAF 24 TÜİK verilerine göre, Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti. İstanbul, Ankara ve İzmir zirvedeki yerlerini kaybediyor. İŞTE 'HERKES MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI EN KALABALIK OLACAK ŞEHİRLER'İN LİSTESİ: Bursa, en kalabalık 10. il olacaktı. 10. BURSA<br><br> 1 milyon 826 bin 285 9. ERZURUM<br><br> 1 milyon 893 bin 946<br><br> 8. SİVAS<br><br> 1 milyon 950 bin 281<br><br> 7. SAMSUN<br><br> 1 milyon 976 bin 178<br><br> 6. İZMİR 1 milyon 976 bin 581 5. ANKARA 2 milyon 16 bin 454 kişi 4. DİYARBAKIR 2 milyon 294 bin 58<br><br> 3. İSTANBUL 2 milyon 558 bin 75 2. KONYA 2 milyon 603 bin 448<br><br> EN KALABALIK İLİMİZ ŞANLIURFA OLACAKTI 1. ŞANLIURFA<br><br>2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık kenti olacaktı.<br><br> Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? 84 milyonluk nüfusa sahip Türkiye, 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz mega kent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve İzmir geliyor. Öte yandan Türkiye'de illerin nüfusu böyle olsa da kütüğe göre yani memlekete göre bir nüfus haritası çıkarıldığında durum bambaşka oluyor. İşte TÜİK'in çıkardığı rapora göre "Türkiye'de aslen en çok nereli var?" ya da "Herkes memleketinde yaşasa en büyük il hangisi olurdu?" sorularının cevabı... BiP'te paylaş

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