Koronavirüs Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
TÜRKİYE

Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı koronavirüs haritasını paylaştı. Haftalık koronavirüs haritasına göre, vaka sayıları İstanbul'da azalırken, Ankara ve İzmir'de artış gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı: İstanbul Ankara İzmir vaka sayıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada 1571,46'dan 1245,73'e düştü.

Ankara'da vaka sayıları 629,65'ten 725,62'ye, İzmir'de ise 714,29'dan 729,81'ye yükseldi.

Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller 29,67 ile Van, 48,65 ile Şanlıurfa ve 58,98 ile Adıyaman oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu belirtti.


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9. ERZURUM<br><br>
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1 milyon 893 bin 946<br><br>
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8. SİVAS<br><br>
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1 milyon 950 bin 281<br><br>
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7. SAMSUN<br><br>
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1 milyon 976 bin 178<br><br>
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6. İZMİR
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1 milyon 976 bin 581
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5. ANKARA
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2 milyon 16 bin 454 kişi
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4. DİYARBAKIR
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2 milyon 294 bin 58<br><br>
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3. İSTANBUL
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2 milyon 558 bin 75
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2. KONYA
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2 milyon 603 bin 448<br><br>
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