Koronavirüs Sokağa çıkma yasağı tek güne indi
TÜRKİYE

Sokağa çıkma yasağı tek güne indi

Kademeli normalleşme ardından bugün normalleşme takvimi açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde sokağa çıkma yasağının tam gün olarak tek güne indiğini açıkladı. Erdoğan, sokağa çıkma yasağının hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde uygulanacağını da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı tek güne indi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni dönemin başladığını açıkladı. Erdoğan, sokağa çıkma yasağının hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde uygulanacağını da açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı hangi gün ve saatler uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Sokağa çıkma yasağı tek güne indi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Sokağa çıkma yasağı tek güne indi
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