Sokağa çıkma yasağı tek güne indi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni dönemin başladığını açıkladı. Erdoğan, sokağa çıkma yasağının hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde uygulanacağını da açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı hangi gün ve saatler uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu.