Tedbirler gevşiyor: İstanbul'da trafik her geçen gün artıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da alınan önlemler kapsamında trafikte sakinlik gözleniyordu. Özellikle hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yollar zaman zaman boş kalmıştı.
Yoğunluk yüzde 17'leri gördü
Ancak hafta başından itibaren megakentte trafik yoğunluğu artmaya başladı. Bu sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de araç yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu yüzde 17'lere kadar çıktı.
- Dün alınan verilere göre, kentte toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8.15’lik bir artış kaydedilmişti. Aynı dönemde özel araç yoğunluğunda da yüzde 42’lik bir artış olduğu öğrenildi.