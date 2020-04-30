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Koronavirüs Tedbirler gevşiyor İstanbulda trafik her geçen gün artıyor
TÜRKİYE

Tedbirler gevşiyor: İstanbul'da trafik her geçen gün artıyor

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritasın'da yoğunluk yüzde 17'lere kadar çıktı.

Haber Merkezi DHA
Megakentte sokağa çıkanların sayısı her geçen gün artıyor.
Megakentte sokağa çıkanların sayısı her geçen gün artıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da alınan önlemler kapsamında trafikte sakinlik gözleniyordu. Özellikle hafta sonları alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yollar zaman zaman boş kalmıştı.

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Yoğunluk yüzde 17'leri gördü

Ancak hafta başından itibaren megakentte trafik yoğunluğu artmaya başladı. Bu sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de araç yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu yüzde 17'lere kadar çıktı.

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  • Dün alınan verilere göre, kentte toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8.15’lik bir artış kaydedilmişti. Aynı dönemde özel araç yoğunluğunda da yüzde 42’lik bir artış olduğu öğrenildi.
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