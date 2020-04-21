Testi negatif çıkıp semptom gösteren kişilere de ilaç tedavisi uygulanıyor

Dünya genelinde 2.5 milyon'a yakın vakanın yaşandığı koronavirüs salgınında edinilen önemli tecrübelerden biri de erken tedavi uygulaması oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artış hızının azalmasında 'erken tedavinin' önemine dikkat çekerek, "Geç kalmanız akciğer iltihabına sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var" ifadeleriyle vatandaşlara çağrı yaptı.

Peki erken tedavi süreci nasıl işliyor?

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Fatih Çiftçi, erken tedavi uygulanan hastalarda stokin fırtınasının daha uyumlu geliştiğini belirterek, "Böylece hem hastanın vücut dengelerini sarsmıyor hem de salgını daha hafif atlatmasını sağlıyoruz. Solunum sıkıntısı ve vücuttaki oksijen parametrelerinin düşük olması gibi tablolar daha hafif surette gelişiyor. Hastaların iyileşme süresi kısalıyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs semptomları gösteren ama testi negatif çıkan hastalarda ilaç tedavisine başlandığını söyleyen Çiftçi, "Tomografide belirti varsa o kişide hemen ilaç tedavisine başlıyoruz" bilgisini paylaştı.

HER HASTAYA AYNI TEDAVİ YOK

Koronavirüs hastalarına özel tedavi uygulanabildiğini de belirten Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şablonlaşmış bir tedavi var ama herkese ayrı tedavi de uygulayabiliyoruz. Mesela epilepsi hastalarına hidroksiklorokin vermiyoruz. SMA hastaları varsa onlara da özel tedavi uygulanıyor. Kalp rahatsızlıkları, nörolojik sıkıntıları olanlara alternatif tedaviler uyguladığımız oluyor."

TOMOGRAFİ BİZE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Türkiye'nin salgına karşı birçok avantajının olduğunu belirten Çiftçi, "Erken tedavi bunlardan biri. Tomografi sayımız da bize avantaj sağlıyor. Toplumsal izolasyon da çok önemli katkılar sundu. İlk süreçte hastalıkla ilgili klişe tablo yoktu. Bu nedenle kaybettiğimiz hastalar oldu. Bunlar ilk kişilerdi. Erken teşhis ve tedavi yoktu ama gelinen noktada daha önemli bir noktadayız" dedi.

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İKİ HAFTA SONRA İNİŞE GEÇEBİLİRİZ

"İki hafta sonra vaka sayısında inişe geçebiliriz" diyen Çiftçi, "Rehavete de kapılmamız gerekiyor" uyarısını yaptı.

OYNAT 00:00 Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.

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