​Toplu taşımada maske mecburiyeti kalktı: Sadece hastanelerde zorunlu

“Salgın bitse de maske takacağım”

Söz Milletin serisinin bu bölümünde sokakta maske takan vatandaşlara mikrofon uzattık.



Vaka sayısının oldukça azalmasıyla birlikte sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları hariç maske zorunluluğu kalktı. Vaka sayısı binin altına düştüğünde ise maskeler tarihe karışacak. Peki vatandaşlar açık alanda bile neden hala maske takıyor? Sizin için derledik.



