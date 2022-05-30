​Toplu taşımada maske mecburiyeti kalktı: Sadece hastanelerde zorunlu

Kovid-19 vaka sayılarının 3 gün üst üste binin altında çıkması sonucu toplu taşımada maske serbestisi başladı. Dün 129 bin 961 Kovid-19 testi sonucunda, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu. Vaka sayılarının üst üste 3 gün binin altında çıkmasıyla vatandaşların uzun süredir beklediği toplu taşımada maske serbestisi başlamış oldu.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. Bakan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu: “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.”