Koronavirüs Toplu taşımada maske mecburiyeti kalktı Sadece hastanelerde zorunlu
TÜRKİYE

Toplu taşımada maske mecburiyeti kalktı: Sadece hastanelerde zorunlu

Dün 864 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Vaka sayısı üçüncü gün de binin altında gerçekleşince toplu ulaşımda maske zorunluluğu kalktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi, “Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı” diyerek duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Toplu taşımada maske mecburiyeti kalktı: Sadece hastanelerde zorunlu
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Kovid-19 vaka sayılarının 3 gün üst üste binin altında çıkması sonucu toplu taşımada maske serbestisi başladı. Dün 129 bin 961 Kovid-19 testi sonucunda, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu. Vaka sayılarının üst üste 3 gün binin altında çıkmasıyla vatandaşların uzun süredir beklediği toplu taşımada maske serbestisi başlamış oldu.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu. Bakan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu: “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.”

“Salgın bitse de maske takacağım”
OYNAT 04:02
“Salgın bitse de maske takacağım”
Söz Milletin serisinin bu bölümünde sokakta maske takan vatandaşlara mikrofon uzattık.

Vaka sayısının oldukça azalmasıyla birlikte sağlık kuruluşları ve toplu taşıma araçları hariç maske zorunluluğu kalktı. Vaka sayısı binin altına düştüğünde ise maskeler tarihe karışacak. Peki vatandaşlar açık alanda bile neden hala maske takıyor? Sizin için derledik.

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