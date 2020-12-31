Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında yeni yılda uygulanacak üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki bu işletmelere gidebilecek.

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek. Fırınlar da kısıtlamada açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.

RESTORAN VE LOKANTALAR PAKET SERVİSE DEVAM EDECEK

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek. Kısıtlama süresince fırınlar da açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.

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EN YAKIN CAMİDE CUMA NAMAZI KILINABİLECEK

Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.

KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

Salgın nedeniyle bugün saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kentin işlek cadde ve sokaklarında kalabalığa neden oldu.

Beşiktaş'ta akşam saatlerine doğru ana arterlerdeki trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı. İlçe meydanında görev yapan polis ekiplerinin dışında az sayıda kişinin olduğu gözlendi.

Marketlerde ise kalabalığın yaşandığı görülürken, bazı kuruyemiş dükkanlarının önünde alışveriş yapmak için vatandaşların kuyruk oluşturması dikkati çekti.

Emniyet, güvenlik önlemleri aldı

Emniyet ekipleri de yılbaşı tedbirleri kapsamında belirlenen noktalarda güvenlik önlemi aldı.

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Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerince saat 20.30'da Taksim ve İstiklal Caddesi'ne girişler kapatılırken, araçlardan İngilizce ve Türkçe anonslar yapıldığı görüldü.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin yoğunlaştığı görüldü. Kent genelinde yoğunluk saat 20.30 itibarıyla yüzde 20 olarak ölçülürken, Taksim civarında ise polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Avrupa yakasında Fatih, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da alışverişi son dakikaya bırakan vatandaşlar, market ve bakkallarda yoğunluk oluşturdu. Edirne istikametinde Cevizlibağ'da başlayan trafik saat 19.00'dan sonra azalırken, Haliç Köprüsü'nde iki yönde devam eden yoğunluk daha sonra yerini akıcı trafiğe bıraktı.

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Üsküdar'da vatandaşlar kısıtlama öncesi sahildeki yılbaşına özel süslemelerin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Bağdat Caddesi'nde ise polis ekipleri kısıtlama öncesinde çok sayıdaki uygulama noktasında hazırlık yaparken, caddedeki yoğunluk ise kısıtlamaya doğru azaldı.

Tarihi Yarımada genelinde çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı ve özellikle turistlerin mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.

Sirkeci'de ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri araçlarda denetim yaparken, sürücüleri maske takmaları konusunda uyardı.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında ve Marmaray istasyonlarında kısıtlama başlamadan önce evlerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Esnafın saat 20.00 itibarıyla iş yerlerini kapattığı görülürken, duraklarda çok sayıda vatandaşın otobüs beklediği görüldü.

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OYNAT 00:59 Kısıtlamaya saatler kala AVM girişindeki yeni yıl alışverişi kuyruğu havadan görüntülendi Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yılbaşını kapsayacak şekilde 4 gün boyunca uygulanacak olan kısıtlamaya saatler kalan Esenyurt'ta bir AVM önünde vatandaşların alışveriş kuyruğu havadan görüntülendi.



Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce süren kuyruk drone ile havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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