Koronavirüs Uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu aştı
TÜRKİYE

Uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu aştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti. 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu aştı
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Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.33 itibarıyla ülke genelinde, 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı.

  • Böylece yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu. İstanbul'da 12 milyon 908 bin 125 doz, Ankara'da 5 milyon 617 bin 601 doz, İzmir'de 4 milyon 699 bin 379 doz aşı uygulandı.

Vakalar 22 bini geçti

Türkiye’de dün 22 bin 291 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu. Toplam aşı sayısı ise 40 milyon 185 bin 504’ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40’ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827’si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371 olarak gerçekleşti.

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