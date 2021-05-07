​Uzaktan müşteri edinme dönemi

Koranavirüs salgını birçok sektörde köklü değişikliklere yol açarak iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirdi. 5 yıllık süreçte meydana gelmesi beklenen gelişmeleri hızlandırarak öne çekti. Pandemi sürecinin hızlandırdığı dijitalleşme, bankacılık sektöründe de yeni düzenlemeleri beraberinde getirdi. Türkiye’de bankacılık sektöründe yapılan mevzuat değişikliğiyle tamamen dijital kanallar üzerinden uzaktan müşteri olma süreci başladı.

EKONOMİ Yeni dönem yarın başlıyor: Uzaktan banka müşterisi olunabilecek

BİR HAFTA OLDU

1 Mayıs’ta yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeyle birlikte, bankacılık hizmeti almak isteyenler için bankaların uzaktan müşteri kabulü için geliştirdiği birbirinden farklı sistemler var. Düzenleme kapsamında şubeye gitmeden, kurye süreçleri ve ıslak imza olmadan, tamamen dijital kanallar üzerinden banka müşterisi olabilmeyi mümkün hale getirdi. Bankaların pandemi öncesinde dijitalleşme adına attıkları adımlar ve yatırımlar da işlerini kolaylaştırdı.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İLE ONAYLANACAK

Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek, böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek. Böylece şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin önü açılmış oldu. ‘Uzaktan Müşteri Edinme’ düzenlemesiyle bankalarda bütün süreçleri tamamladı. Artık ev konforunda müşteri olmak mümkün hale geldi.

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GÜNDEM Her binaya kimlik kartı

YÜZ TANIMA İLE MÜŞTERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan uzaktan kimlik tespitine izin veren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin hemen ardından VakıfBank Mobil’de yüz tanıma ile müşteri olma uygulamasını devreye aldı. Uygulamayı kullanan kişinin yüzüyle çipli T. C. kimlik kartından alınan biyometrik fotoğrafın eşleştirilmesi yatıyor. Böylece kimlik doğrulaması hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca işitme engelliler de bu teknoloji sayesinde şubeye gitmeden çağrı merkezi ile görüntülü görüşerek işaret dili ile müşteri olabiliyor.

ŞUBEYE GİTMEDEN

Türk Ekonomi Bankası’nın dijital bankacılık platformu CEPTETEB, görüntülü görüşme ile anında müşteri edinim sürecini devreye alıyor. Bankanın müşterisi olmak isteyenler, TC kimlik kartı ve NFC özellikle akıllı telefonları ile şubeye gitmeden birkaç dakika içinde hesap açabilecek bankanın ilgili uygulamasının tüm avantajlarından faydalanabilecek. Kimlik kartlarını telefona okuttuktan sonra banka temsilcileri ile görüntülü görüşme gerçekleştirip bankacılık sözleşmelerini dijital olarak onaylayacak.Süreci tamamlayan kişiler birkaç dakika içinde dijital kanalları kullanmaya başlayıp CEPTETEB’in tüm avantajlarından anında faydalanabilecekler.

TEMASSIZ MÜŞTERİ OLMA TEKNOLOJİSİ

Garanti BBVA ise, “Temassız Müşteri Olma Teknolojisi” adını verdiği bu yeni gelişmeyle müşteri olma ve kredi kartı başvuru süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek müşterileri için bankacılığı kolay, hızlı ve güvenilir kılıyor. Bu sayede müşteriler birçok ürün ve hizmetten de anında yararlanma fırsatına sahip oluyor.

SÜREÇLER KISALACAK İŞ VERİMLİLİĞİ ARTACAK

Türkiye Finans, dijital ortamlar üzerinden işlem güvenliğini sağlamayı, süreçlerin kısalması ile işlem sayısını ve iş verimliliğini artırmayı hedefliyor. Dijital müşteri edinimi esnasında girilen müşteri bilgileri T.C. kimlik kartı çipinde yer alan bilgiler ile eşleştiriliyor, canlılık analiziyle kişinin işlem anındaki görüntüsü doğrulanıyor. Bu yeni uygulama ile müşteriler TC kimlik kartı doğrulama, dijital imza teknolojisi ve çağrı merkezi personeli ile yapılan görüntülü görüşme sayesinde Türkiye Finans müşterisi olabiliyor.

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T.C. KİMLİK KARTI VE AKILLI TELEFON YETERLİ

Kuveyt Türk müşterisi olmak isteyenler ise, yeni dönemde şubeye gitmeden görüntülü görüşmeyle uzaktan müşteri olabilecek. Türkiye’de ikamet eden 18 yaşından büyük Türk vatandaşlarının başvuruda bulunabileceği uzaktan görüşmeyle müşteri olma sırasında, başvuru sahiplerinin yeni tip T.C. kimlik kartlarını yanında bulundurması yeterli olacak. Uzaktan müşteri olma işlemi NFC özelliği bulunan akıllı telefonlardan gerçekleştirilebilecek. Islak imzanın talep edilmediği uzaktan müşteri olma işleminde otomatik olarak cari hesap açılacak ve beyan edilen adrese Kuveyt Türk Sağlam Nakit Kart gönderilecek. Hesap açılışı yapıldıktan sonra müşteriler Kuveyt Türk Mobil’in avantajlarından yararlanmaya başlayabilecek.

1 Mayıs’ta başlayan yeni yasal düzenleme ile Akbank Mobil’i indirenler bilgilerini girerek ve kısa bir video görüşmesi yaparak dakikalar içinde Akbanklı olabiliyor. Akbank Mobil’i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabiliyor.