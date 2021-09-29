Koronavirüs Uzmanlar korkutan uyarı Dördüncü dalga kapıda
TÜRKİYE

Uzmanlar korkutan uyarı: Dördüncü dalga kapıda

Koronavirüs salgınında son haftalarda artan vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı. Uzmanlar yeterli koruma önlemleri alınmadığı ve tedbirler devam ettirilmediği takdirde, dördüncü dalgasının ekim ile kasım aylarında yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Antikor yanıtı oluşsa da toplumun yüzde 70’i bağışıklık kazanana kadar koruyucu önlemlere büyük bir titizlikle devam edilmesi gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Uzmanlar korkutan uyarı: Dördüncü dalga kapıda
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Burtom Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Sağlık Konseyi Başkanı Uzm. Dr. Erol Kılıç, Kovid-19 aşısının önemi ve virüsten korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. Kovid-19 pandemisi ile ilgili korunma tedbirlerinin sosyal ve ekonomik nedenlerle gevşetildiğini ancak Türkiye’de ve dünyadaki pandeminin henüz bitmediğini belirten Kılıç, "Virüste gelişen yeni mutasyonlar özellikle hint mutasyonu (delta) ve birlikte olduğu hint plus mutasyonu ve gelişen diğer mutasyonların yurdumuzda da görülmektedir. Yeterli koruma önlemleri alınmadığı ve devam ettirilmediği taktirde Kovid-19 pandemisinin 4. atağının ekim ile kasım 2021 aylarında yaşanması kaçınılmazdır" dedi.

Uzmanlar uyarıyor: İlaçları reddeden hastaların durumu ağırlaşıyor
KORONAVİRÜS
Uzmanlar uyarıyor: İlaçları reddeden hastaların durumu ağırlaşıyor


  • Aşı uygulamalarının Türkiye’nin 81 ilinde hızla devam ettiğini belirten Erol Kılıç, pandemi zincirinin kırılması için toplumun yüzde 67’den fazlasına aşı yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Önlemler gevşetildi

Kılıç, koruyucu önlemlerin gevşetilmeden toplumun tamamı tarafından katı şekilde uygulanması ve devam ettirilmesinin Kovid-19 pandemisinin yok edilmesi için zorunlu olduğunu belirterek:
"Sonuç olarak gelişebilecek pandemik atakların sonlandırılması, toplumun büyük bir kısmının aşılanmasıyla, 2 metre sosyal mesafe uyumu ile, el ve beden hijyeni ve maske kullanımına uyulmasıyla mümkün olacaktır. Kalabalık topluluklar içine girilmemesi, toplu taşımaların kontrollü kullanılması, toplumun kullandığı dar alanların havalandırılmadan kullanılmaması, her kişinin potansiyel Kovid-19 hastası olabileceği veya asemptomatik hasta olabileceği düşünülerek yakın ilişkilerin sınırlandırılması, ellerin yüze göze götürülmeden yıkanması, dezenfekte edilmesi önemini hala korumaktadır. Pandeminin devam edip etmeyeceği bizlerin korunma önlemlerini uygulayıp uygulamadığımıza ve bu bilince sahip olmamıza bağlıdır" dedi.


  • Aşının virüsle efekte olunmasına tamamen engel olamadığına da dikkat çeken Kılıç, "Virüs aşılı da olsak bulaşmaya ve hastalık yapmaya devam edebilir. Ancak aşılanma, hastalık geçirilse bile hastaneye ve yoğun bakıma yatma hatta ölümle sonuçlanabilecek kadar ağır geçirilme durumunu engelleyecektir.

Pandeminin sona ermesi için gereken yüzde 60 - yüzde 70 toplum bağışıklığına ulaşılması ancak aşıyla mümkündür. Antikor yanıtımız oluşsa da toplumun büyük çoğunluğu bağışık olana kadar yani pandemi sona erene kadar koruyucu önlemlere büyük bir titizlikle devam etmemiz gerekmektedir’’ diye konuştu.

Koronavirüs ile mücadelede korkutan uyarı: Büyük tehlike saçıyor
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen virüsün ardından kullanımı artan maske ve eldivenlerin gelişi güzel çevreye ve çöp bidonlarına atılmaya başlandı.
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Hızlı bulaşan ve insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan koronavirüsten korunma yollarından biri olarak kullanılan eldiven ve maskeler, tıbbi atık olma riski taşıyor.
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Uzmanlar, koronavirüsün yayılma riski bulunan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların dezenfekte edilerek, evsel atığa dönüştürülüp toplanması çağrısında bulunuyor.
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Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, enfekte olduğu için zararlı hale dönüşen tüm atıkların tıbbi atık olduğunu ve çeşitli kurumlarca özel yollarla yok edildiğini söyledi. Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların kendini korumak için eldiven ve maske kullanmaya başladığını, ancak nasıl imha edeceklerini bilmediğine dikkat çeken Faruk Aydın, Toplumun tamamı bu malzemeleri kullanınca başka biyolojik tehlikeler de karşımıza çıkabilir ve kullandıkları bu malzemeleri evsel atıklara veya çevreye attıkları zaman başka riskler oluşabilir dedi.
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İnsanların bu atıklarını ayrı bir poşette toplayıp tıbbi atık merkezlerine ulaştırmaları gerektiğini vurgulayan Aydın, Aksi halde bunları evsel atıklara, caddeye, sokağa, kıra, bahçeye atarlarsa koronavirüs ve diğer başka alanlarla ilgili riskleri oluşturabilir. Bu önemli bir konudur ve ülke olarak bunun önlenmesine yönelik bir organizasyona ihtiyaç var. Koronavirüs farklı maddeler üzerinde değişik sürelerde yaşayabiliyor ve temas edenlere bulaşma tehlikesi var. Eğer balgam gibi bir hücre içindeyse yaşama süresi biraz daha uzayacaktır. Bu çöpleri evsel atığa atıp bu evsel atıklarla muhatap olan başka insanlara o süre içinde teması olur ve enfeksiyon oluşturacak kadar mikroorganizma almasına neden olursa bulaştırıcılığı devam eder. Evsel atığa atılıp 8- 10 saat sonra başka birine bulaşıp enfeksiyon oluşturma şansı düşük ama bu süreyi kim kontrol edecek? Bu süreyi kontrolde tutmak için onları ayrı bir atıkta ve tıbbi atık yöntemiyle imha etmenin daha doğru bir hareket olacağını öngörüyorum diye konuştu.
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Maske gibi tıbbi atıkların hastanelerde uygulanan prosedürlere göre yok edildiğini anlatan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun ise, Toplumda bugüne kadar bu kadar yaygın bir maske kullanımı olmadığı için bununla ilgili bir prosedür yok. Bu malzemelerin insanların ulaşabileceği yerlere atılmamalı. Belediyelerin temizlik ekiplerinin toplum sağlığını korumak için önemli görevi var. Bu personelleri eğiterek koruyucu kıyafet temin edilmesi ve bunları uygun şekilde yok edilmesinin sağlanması gerekiyor dedi.
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Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri de koronavirüsten korunmak için kullanılan eldiven ve maskeler ile koronavirüs hastalarının kullandığı peçetelerin tehlike arz ettiğini ve evde oluşan tıbbi atıkların uygun şekilde toplanmasında halka önemli iş düştüğünü belirtti. Kullanılan eldiven ve maskelerin iki kere poşetlenerek toplanması gerektiğini söyleyen Sivri, şöyle konuştu:
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Bunları evsel atığa dönüştürüp zararsız hale getirme yöntemi var. Halkımızın şu an yapabileceği şey, tıbbi atıkları güvenli çöp poşetlerine koymak ve yüzde 1 oranında çamaşır suyunda bekletip o şekilde çöpe atmak. Bir litre suya bir yemek kaşığı çamaşır suyu koyduklarında yaklaşık yüzde 1'lik oluyor.
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Koronavirüs ile mücadelede korkutan uyarı: Büyük tehlike saçıyor
Türkiye'de görülen koronavirüs (kovid-19) salgınının ardından uzmanlar, kullanımı artan maske ve eldivenlerin gelişigüzel çevreye ve çöp kutularına atılmasının sağlık açısından risk oluşturduğunu belirtti. Uzmanlar, koronavirüsün yayılma riski bulunan eldiven ve maske gibi tıbbı atıkların dezenfekte edilerek, evsel atığa dönüştürülüp toplanması gerektiğini vurguladı.


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