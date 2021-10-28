Koronavirüs Vakalar rekor kırdı kentte kısmi kapanma başladı
DÜNYA

Vakalar rekor kırdı kentte kısmi kapanma başladı

Rusya’nın başkenti Moskova artan koronavirüs vakalarını önlemek için 28 Ekim-7 Kasım tarihleri arasındaki aldığı kısmı kapanma uygulaması yürürlüğe girdi.

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Haber Merkezi İHA
Vakalar rekor kırdı kentte kısmi kapanma başladı
vakalar rekor kırdı

Rusya artan koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almaya çalışıyor. Son günlerde rekor sayıda kaydedilen koronavirüs vaka ve vefat sayısından sonra, başkent Moskova’da koronavirüs salgınının hızını azaltabilmek için kısmi kapanmaya karar verdi. Bugün başlayan 11 günlük kısmi kapanma 7 Kasım’a kadar devam edecek. Kısmi kapanmada yiyecek satan marketler, eczaneler ve temel ihtiyaçları sağlayan mekanlar hizmet vermeye devam ederken; okullar, spor ve eğlence merkezleri ve restoranlar 7 Kasım’a kadar kapalı olacak.

vakalar rekor kırdı
vakalar rekor kırdı


Bu sabah Moskova sokaklarında sakinlik yaşanırken, metro istasyonunun oldukça kalabalık olduğu ve pek çok kişinin de maske takmadığı öğrenildi.
Moskova yönetimi 11 günlük kısmi kapanmada vatandaşlara evde kalmalarını değil, yurtiçi ve yurtdışı kapsayan çeşitli seyahat planları yapmalarını öneriyor.
Öte yandan Rusya’nın Karadeniz kıyısında yer alan gözde tatil şehri Soçi ise turist akınına karşı uyarılarda bulunuyor.

Vakalar rekor kırdı
Vakalar rekor kırdı


Rus turistlerin en sık tercih ettiği Mısır ve Türkiye destinasyonlarındaki uçuşlara ise yoğun ilgi gösteriliyor.
Rusya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 40 bin 96 yeni vaka tespit edilirken, bin 159 kişi hayatını kaybetmiş, böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedilmiş oldu.
Rus basınında yer alan bilgilere göre, Rusya’da nüfusun sadece yüzde 32’si aşılarını tamamlamış durumda.

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