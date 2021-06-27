Koronavirüs Vali Ali Yerlikaya İstanbulda aşılananların sayısını açıkladı
TÜRKİYE

Vali Ali Yerlikaya İstanbul'da aşılananların sayısını açıkladı

İstanbul'da aşı olan kişi sayısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 47 milyonu aşarken Vali Ali Yerlikaya İstanbul'da toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Ali Yerlikaya İstanbulda aşılananların sayısını açıkladı
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Salgınla mücadele hızla sürerken Türkiye'de yapılana toplam aşı sayısı 47 milyon 160 bini aştı. Öte yandan Vali Ali Yerlikaya İstanbul'da yapılan toplam aşı sayısını duyurdu. Vali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: İstanbul’umuzda aşı seferberliğimiz devam ediyor. 26 Haziran itibarıyla 1. doz: 6.179.072, 2. doz: 2.422.469, toplamda 8.601.541 doz aşı yapıldı. 18 yaş üstü hedef nüfusumuz 11.651.325., yüzde 53’e ulaştık. Bu yüzdeyi hızla yukarı çıkarmamız için “haydi aşıya”

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