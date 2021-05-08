Virüsten kaçış arsaya yaradı

Küresel koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşın gayrimenkul tercihi değişti. Konutta balkonlu, bahçeli müstakil evler, iş yeri tarafında daha küçük metrekareye sahip az katlı ofisler öne çıktı. Büyük şehirlerde, birikimini arsaya yatırarak oturacağı evi kendisi yaptırmak isteyen tüketicilerin salgın sürecinde artış göstermesi arsa ve arazi fiyatlarını uçurdu. Gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde son bir yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları yüzde 24 artış gösterdi. Ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu.
İZMİR’DE BİN 53 TL
- Türkiye çapında üç büyük şehirdeki arsa ve arazi fiyat değer değişimleri farklılık gösterdi. Ankara, yıllık yüzde 35 değer artışıyla öne çıkarken, arazide yüzde 11 oldu. Ortalama metrekare fiyatı arsada 414 TL, arazilerde 42 TL’ye yükseldi. Arazi değerini artıran şehirlerden İzmir’de yıllık değişim arsada yüzde 29, arazide yüzde 24, ortalama metrekare fiyatı arsada 1.053 TL, arazide 82 TL olarak gerçekleşti.
İSTANBUL HIZ KESTİ
Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da yıllık değer değişimi arsada yüzde 19 oldu. Ancak salgın vakalarının da yüksek olduğu mega kente arazi fiyatlarındaki değer artışı düşük kaldı. İstanbul’da son bir yılda arazi değer değişimi yüzde 2’lik artışla, Ankara, Bursa, Aydın, Çanakkale gibi illerin gerisinde kaldı. Tarla, bağ, bahçe fiyatında son bir yılda değer artışı Ankara’da yüzde 11, İzmir’de yüzde 24, Bursa’da yüzde 16, Aydın ve Muğla’da yüzde 29, Antalya’da yüzde 35, Balıkesir’de yüzde 39, Çanakkale’de yüzde 33 olduğu belirlendi. Yine de İstanbul, ortalama metkerare fiyatı arsada 1.572 TL, arazilerde 150 TL ile en yüksek değerini korudu.
TARLADA BAHÇEDE BALIKESİR ÖNDE
- Salgında uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla vatandaşlar yazlık bölgelerde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Endeksa’nın analizine göre, yazlık bölgelerdeki arsa ve arazilerdeki değer artışı Türkiye ortalamasını katladı. En fazla artış Antalya’da yaşanırken, bu şehirde arsa fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 59, arazide yüzde 35’le yüksek seviyede gerçekleşti. Söz konusu artışla Antalya’da arsaların ortalama metrekare fiyatı 796 TL, arazilerini 65 TL olduğu belirlendi. Antalya’yı en fazla değer artışı ile Muğla izledi. Muğla’da son bir yılda arsa fiyatları yüzde 53, arazi fiyatları yüzde 29 artış gösterdi. Muğla’da arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 886 TL, arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı 67 TL oldu. Salgınla birlikte Aydın’da en fazla talep gören bölgeler arasında öne çıktı. Endeksa’nın verilerine göre, Aydın’da söz konusu dönemde arsa fiyatları yüzde 49, arazi yüzde 29 artış gösterdi. Aydın’da arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 757 TL, arazilerde 45 TL olduğu belirlendi. Tarla, bağ bahçe arazisinde değerini en çok Balıkesir artırdı. Son bir yılda değer artışı yüzde 39 olurken, ortalama metrekaresi 36 TL’ye çıktı. Balıkesir’i Çanakkale yüzde 33 değer artışıyla ikinci sırada takip ederken, arazi ortalama metrekare fiyat 48 TL’ye yükseldi.