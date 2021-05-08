Virüsten kaçış arsaya yaradı

Küresel koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşın gayrimenkul tercihi değişti. Konutta balkonlu, bahçeli müstakil evler, iş yeri tarafında daha küçük metrekareye sahip az katlı ofisler öne çıktı. Büyük şehirlerde, birikimini arsaya yatırarak oturacağı evi kendisi yaptırmak isteyen tüketicilerin salgın sürecinde artış göstermesi arsa ve arazi fiyatlarını uçurdu. Gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde son bir yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları yüzde 24 artış gösterdi. Ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu.

İZMİR’DE BİN 53 TL

Türkiye çapında üç büyük şehirdeki arsa ve arazi fiyat değer değişimleri farklılık gösterdi. Ankara, yıllık yüzde 35 değer artışıyla öne çıkarken, arazide yüzde 11 oldu. Ortalama metrekare fiyatı arsada 414 TL, arazilerde 42 TL’ye yükseldi. Arazi değerini artıran şehirlerden İzmir’de yıllık değişim arsada yüzde 29, arazide yüzde 24, ortalama metrekare fiyatı arsada 1.053 TL, arazide 82 TL olarak gerçekleşti.

FOTOĞRAF 9 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak. Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul’u terk ediyor. İstanbul’da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi. Üç haftalık tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına 1 gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler araçları ile yola koyuldu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolu Kurtköy mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. BiP'te paylaş

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İSTANBUL HIZ KESTİ

Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da yıllık değer değişimi arsada yüzde 19 oldu. Ancak salgın vakalarının da yüksek olduğu mega kente arazi fiyatlarındaki değer artışı düşük kaldı. İstanbul’da son bir yılda arazi değer değişimi yüzde 2’lik artışla, Ankara, Bursa, Aydın, Çanakkale gibi illerin gerisinde kaldı. Tarla, bağ, bahçe fiyatında son bir yılda değer artışı Ankara’da yüzde 11, İzmir’de yüzde 24, Bursa’da yüzde 16, Aydın ve Muğla’da yüzde 29, Antalya’da yüzde 35, Balıkesir’de yüzde 39, Çanakkale’de yüzde 33 olduğu belirlendi. Yine de İstanbul, ortalama metkerare fiyatı arsada 1.572 TL, arazilerde 150 TL ile en yüksek değerini korudu.

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GÜNDEM Kapanma öncesi sahile akın ettiler

TARLADA BAHÇEDE BALIKESİR ÖNDE