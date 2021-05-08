Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Virüsten kaçış arsaya yaradı
TÜRKİYE

Virüsten kaçış arsaya yaradı

Salgında kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin arsa ve arazi yatırımları hız kazandı. Son bir yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi yüzde 24 artışla karını artırdı. Arsada en hızlı artış Antalya, Muğla, Aydın’da yaşandı. Vakaların yüksek seyrettiği İstanbul’da ise arazi değerleri yüzde 2’lik sınırlı artışla, Muğla, Çanakkale’nin gerisinde kaldı.

Hamide Hangül Yeni Şafak
Virüsten kaçış arsaya yaradı
Fotoğraf: Arşiv

Küresel koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşın gayrimenkul tercihi değişti. Konutta balkonlu, bahçeli müstakil evler, iş yeri tarafında daha küçük metrekareye sahip az katlı ofisler öne çıktı. Büyük şehirlerde, birikimini arsaya yatırarak oturacağı evi kendisi yaptırmak isteyen tüketicilerin salgın sürecinde artış göstermesi arsa ve arazi fiyatlarını uçurdu. Gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde son bir yılda konut imarlı arsa fiyatları yüzde 37, arazi fiyatları yüzde 24 artış gösterdi. Ortalama arsa metrekare fiyatı 701 TL, arazi metrekare fiyatı ise 51 TL oldu.

İZMİR’DE BİN 53 TL

  • Türkiye çapında üç büyük şehirdeki arsa ve arazi fiyat değer değişimleri farklılık gösterdi. Ankara, yıllık yüzde 35 değer artışıyla öne çıkarken, arazide yüzde 11 oldu. Ortalama metrekare fiyatı arsada 414 TL, arazilerde 42 TL’ye yükseldi. Arazi değerini artıran şehirlerden İzmir’de yıllık değişim arsada yüzde 29, arazide yüzde 24, ortalama metrekare fiyatı arsada 1.053 TL, arazide 82 TL olarak gerçekleşti.

Üç haftalık tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
FOTOĞRAF 9
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.
Title
Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul’dan ayrılmaya başladı.
Title
Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Title
Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul’u terk ediyor.
Title
İstanbul’da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi.
Title
Title
Title
Title
Üç haftalık tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış başladı
Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına 1 gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler araçları ile yola koyuldu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolu Kurtköy mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İSTANBUL HIZ KESTİ

Nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul’da yıllık değer değişimi arsada yüzde 19 oldu. Ancak salgın vakalarının da yüksek olduğu mega kente arazi fiyatlarındaki değer artışı düşük kaldı. İstanbul’da son bir yılda arazi değer değişimi yüzde 2’lik artışla, Ankara, Bursa, Aydın, Çanakkale gibi illerin gerisinde kaldı. Tarla, bağ, bahçe fiyatında son bir yılda değer artışı Ankara’da yüzde 11, İzmir’de yüzde 24, Bursa’da yüzde 16, Aydın ve Muğla’da yüzde 29, Antalya’da yüzde 35, Balıkesir’de yüzde 39, Çanakkale’de yüzde 33 olduğu belirlendi. Yine de İstanbul, ortalama metkerare fiyatı arsada 1.572 TL, arazilerde 150 TL ile en yüksek değerini korudu.

Kapanma öncesi sahile akın ettiler
GÜNDEM
Kapanma öncesi sahile akın ettiler

TARLADA BAHÇEDE BALIKESİR ÖNDE

  • Salgında uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla vatandaşlar yazlık bölgelerde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Endeksa’nın analizine göre, yazlık bölgelerdeki arsa ve arazilerdeki değer artışı Türkiye ortalamasını katladı. En fazla artış Antalya’da yaşanırken, bu şehirde arsa fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 59, arazide yüzde 35’le yüksek seviyede gerçekleşti. Söz konusu artışla Antalya’da arsaların ortalama metrekare fiyatı 796 TL, arazilerini 65 TL olduğu belirlendi. Antalya’yı en fazla değer artışı ile Muğla izledi. Muğla’da son bir yılda arsa fiyatları yüzde 53, arazi fiyatları yüzde 29 artış gösterdi. Muğla’da arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 886 TL, arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı 67 TL oldu. Salgınla birlikte Aydın’da en fazla talep gören bölgeler arasında öne çıktı. Endeksa’nın verilerine göre, Aydın’da söz konusu dönemde arsa fiyatları yüzde 49, arazi yüzde 29 artış gösterdi. Aydın’da arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 757 TL, arazilerde 45 TL olduğu belirlendi. Tarla, bağ bahçe arazisinde değerini en çok Balıkesir artırdı. Son bir yılda değer artışı yüzde 39 olurken, ortalama metrekaresi 36 TL’ye çıktı. Balıkesir’i Çanakkale yüzde 33 değer artışıyla ikinci sırada takip ederken, arazi ortalama metrekare fiyat 48 TL’ye yükseldi.
Abone Ol Google News
Musul Ovaköyü istiyor

Musul Ovaköy'ü istiyor

Türkiye “güvenin sembolü” olarak görülüyor.
Arabulucu etkisi

Arabulucu etkisi

Yarım asırlık ipotek 22 günde çözüldü.
Alçak saldırı

Alçak saldırı

​İsrail, Kudüs'te tacizin dozunu dün gece artırdı.
Ciğeri kediye emanet etmişler

Ciğeri kediye emanet etmişler

​Haraç keseni yolsuzluk komisyonuna başkan yaptılar.
Kırgızistan’da FETÖ’nün ipi çekildi

Kırgızistan’da FETÖ’nün ipi çekildi

Ankara'ya sıcak mesajlar veren yeni Cumhurbaşkanı, ülkede dengeleri değiştiriyor.
İlimde kıskançlık olmaz

İlimde kıskançlık olmaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı patenti tartışmalarına noktayı koydu.

Güçlü meclis güçlü AYM

Güçlü meclis güçlü AYM

​120 maddelik anayasa teklifi hazır.

Virüsten kaçış arsaya yaradı

Virüsten kaçış arsaya yaradı

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin arsa ve arazi yatırımları hız kazandı.
İşgalcilere uçan tekme

İşgalcilere uçan tekme

​Filistinli genç İsrail polisinin saldırısına böyle karşılık verdi.
"Provokatif tutuma son verin"

"Provokatif tutuma son verin"

​Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.