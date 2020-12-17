Yeni sosyalleşme alanı evler!

Ekonomi

Önceliğimiz enflasyonu düşürmek

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlı olduklarını söyledi. Ağbal, “2021 yılı itibarıyla bütün MB araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak bu hedefi yakalamak için olağanüstü çaba sarfedeceğiz” dedi. Şeffaflık vurgusu yapan Ağbal, rezerv biriktirmeye yönelik araçların uygun bir şekilde kullanılacağını söyledi.