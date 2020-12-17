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TÜRKİYE

Yeni sosyalleşme alanı evler!

Yeni sosyalleşme alanı evler!

Günlük vaka sayılarının 32 bini aştığı Türkiye kısmi ikinci kapanma dönemine geçti. Hükümetin verdiği destek ve teşvik paketleriyle ayakta kalmaya çalışan işletmeler, pandemiden en az hasarla çıkmanın yolunu arıyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, ikinci kapanmanın çok erken olduğuna vurgu yaparak, sektör olarak tedbirsiz yakalandıklarını bildirdi.
Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, ikinci kapanmanın çok erken olduğuna vurgu yaparak, sektör olarak tedbirsiz yakalandıklarını bildirdi.

Günlük vaka sayılarının 32 bini aştığı Türkiye kısmi ikinci kapanma dönemine geçti. Hükümetin verdiği destek ve teşvik paketleriyle ayakta kalmaya çalışan işletmeler, pandemiden en az hasarla çıkmanın yolunu arıyor. Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, ikinci kapanmanın çok erken olduğuna vurgu yaparak, sektör olarak tedbirsiz yakalandıklarını bildirdi.

Hüseyin Aymutlu

KAPANMA VİRÜSÜ YAYGINLAŞTIRDI

  • Restoran ve kafelerin kapatılmasıyla insanların evlerde kontrolsüz bir şekilde sosyalleşmeye ve toplanmaya başladığını söyleyen Aymutlu, bu durumun virüsü daha da yaygınlaştırdığını ifade etti. Turizm Bakanlığı’nın belirlediği bir güvenli sertifika programı olduğunu hatırlatan Aymutlu, “Bu programa dahil olduğunuzda sizi sıkı bir denetlemeye alıyorlar. Kurumsal zincir firmaların çoğu yatırım yaparak bu güvenli hijyen sertifikasını aldı. En azından bu sertifikayı alan firmalar açık kalsın, bunlara uymayanlar kapansın denilebilir” dedi.
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