Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Yeni test kitleri bekleniyor Koronavirüs toplumsal bazda ölçülebilecek
TÜRKİYE

Yeni test kitleri bekleniyor: Koronavirüs toplumsal bazda ölçülebilecek

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de PSR teslerinde duyarlılık sorunu olması nedeniyle koronavirüs salgınının toplumsal bazda ölçümü yapılamadı. Sağlık Bakanlığı kaynakları, önümüzdeki günlerde duyarlılığı yüzde 100 olan testlerin Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Bu testler sayesinde koronavirüsün bulaşma oranı ve hangi gruplarda bulaştığını tespit etme şansımız olacak" bilgisini paylaştı.

Hasan Hız Yeni Şafak
Yurt dışından gelecek yeni kitler, koronavirüs ile mücadeleye önemli katkılar sunacak.
Yurt dışından gelecek yeni kitler, koronavirüs ile mücadeleye önemli katkılar sunacak.

Tüm dünyada olduğu gibi hızlı tanı kitleri ve antikor testlerindeki duyarlılık sorunu Türkiye'nin de koronavirüs ile mücadelesini zorlaştırdı.

Özellikle klinik, tomografik ve radyolojik bulguları olan hastaların PSR test sonuçlarının negatif çıktığı sık bir şekilde gözlemlendi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'olası vaka' olarak değerlendirdiği bu tür durumlar Türkiye'de kayıt altına alınıyor ve hastalara vakit kaybedilmeden ilaç tedavisine başlanıyor.

TOPLUMSAL BAZDA ÖLÇÜMÜ YAPILAMADI

Bilindiği üzere, koronavirüs hastalarının yüzde 80'i salgını asemptomatik ve ya hafif semptomlarla atlatıyor. Bu nedenle en çok merak edilen konuların başında 'Toplumun yüzde kaçı bu hastalığı geçirdi?' sorusu geliyor. Bugüne kadar testlerdeki duyarlılık sorunu nedeniyle toplumsal bazda ölçüm yapılamamıştı.

YENİ TESTLER GELİYOR

Sağlık Bakanlığı kaynakları, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye duyarlılığı yüzde 100 olan yeni testlerin geleceğini ve rastgele seçilen gruplara bu testlerin uygulanacağı bilgisini paylaştı.

ELİZA CİHAZLARI KULLANILACAK

Bu testlerin devlet hastaneleri ve Sağlık Bakanlığının belirlediği merkezlerde yapılacağı öğrenildi. Eliza cihazları aracılığıyla yapılacak testler deneme aşamasının hemen ardından uygulamaya sokulacak.

CİHAZLAR AÇISINDAN TÜRKİYE AVANTAJLI

Uzmanlar, Türkiye'deki hastanelerde yeni test kitlerinin kullanımı için gerekli olan eliza cihazının çok sayıda olmasını avantaj olarak yorumluyor.

GERÇEK SAYIYA ULAŞILACAK

Bu yöntem ile toplumda rastgele bir grup seçilerek kapsamlı analizler yapılabliecek ve koronavirüsü asemptomatik geçirenlerin, hastalığa yakalananların ve iyileşenlerin gerçek sayısına ulaşılmış olacak.

Koronavirüs tedavisinde Türkiye dünyaya örnek oldu: Antiviral ilaçlar erken dönemde işe yarıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisinde Türkiye dünyaya örnek oldu: Antiviral ilaçlar erken dönemde işe yarıyor

Sıcak havalar kapıda: Bu yaz klima kullanımı tarihe karışabilir
KORONAVİRÜS
Sıcak havalar kapıda: Bu yaz klima kullanımı tarihe karışabilir

Kızılay Başkanı'na sorduk: Kan bağışlayanlar koronavirüs geçirip geçirmediğini öğrenebilecek mi?
KORONAVİRÜS
Kızılay Başkanı'na sorduk: Kan bağışlayanlar koronavirüs geçirip geçirmediğini öğrenebilecek mi?
Abone Ol Google News
Yeni kitler yolda

Yeni kitler yolda

​Koronavirüs toplumsal bazda ölçülebilecek.
Ölü sayısı gizleniyor

Ölü sayısı gizleniyor

​Avrupa Hastalık Kontrol Merkezinden dikkat çeken açıklama.
Korona iflasa sürükledi

Korona
iflasa sürükledi

​ABD'nin perakende devi konkordatoya başvurdu.
Sektörün<br> gözü iki ülkede

Sektörün
gözü iki ülkede

​Milyonlarca zarara uğrayan sektörde yeni umut.
Normalleşme<br>süreci başladı

Normalleşme
süreci başladı

​Taksilerin tek-çift plaka uygulaması sona erdi.
İşte FETÖ'nün<br>gen haritası

İşte FETÖ'nün
gen haritası

​Gerçek Hayat'tan arşivlik özel sayı.

Normal hayata<br>ilk adım

Normal hayata
ilk adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kararları açıkladı.
Dünya<br>OHAL'den çıkıyor

Dünya
OHAL'den çıkıyor

​Kısıtlamalar kademeli olarak gevşetiliyor.
Tek taraflı feshederiz

Tek taraflı feshederiz

​Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı.
Sisi’nin askerleri Libya’da!

Sisi’nin askerleri Libya’da!

​Mısırlı subaylar, Hafter kontrolündeki Tobruk'ta görüntülendi.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Hata yaparsak<br>en başa döneriz

Hata yaparsak
en başa döneriz

​Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son durumu değerlendirdi.
Türkiye cazibe<br>merkezi olacak

Türkiye cazibe
merkezi olacak

​MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan umutlandıran açıklamalar.
YÖK'ten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Times'a ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden <br>yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.